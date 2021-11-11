شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت في المملكة بخصم 50% حتى نفاذ الكميات

بأفضل الخصومات بالأسواق نقدم لحضراتكم أحدث وأقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بجميع فروعه بمدن المملكة العربية السعودية على كافة السلع والمنتجات المميزة، حيث يقدم الماركت خصم على كافة ما لديه من مأكولات، ومشروبات، وغيرهم من أطعمة جاهزة ومعلبة، كما يقدم خصومات أخرى عديدة بتخفيض يصل إلى 60 % حتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu market حتى نفاذ الكميات

نقدم لكم اليوم أحدث عروض لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية على جميع أنواع المشروبات، ومنها: خصم خاص على سعر القهوة الاسبريسو من كوفي بيستيلو الإيطالية، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر نستليه كوفي مايت القهوة الكريمية العادية، وخصم آخر منهم على سعر فولجرز القهوة المحمصة الكلاسيك ١٠٠٪، نقية سريعة التحضير، كما يتوفر بالماركت خصم مميز على سعر الكوفي مايت العادي خالي من الدسم من ماركة نستله Nestle، وخصم آخر منهم على سعر قهوة فلوقيرز الكلاسيك بالحجم الكبير.

عروض لولو ماركت المميزة Lulu offers لفترة محدودة

تتوفر بجميع فروع لولو ماركت باقة كبيرة من العروض المميزة حتى نفاذ الكميات، ومن بينها: عرض مميز على سعر أكياس الشاي الأخضر من بروميلي، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر عبوات القهوة الكولومبية الفاخرة من ميليتا، وعلى سعر القهوة الكريمية بالبندق من نفس الماركة المميزة، كما تجدون بالفروع خصومات خاصة على سعر سكاربكس أظرف قهوة الكاكاو الساخنة مميزة المذاق، كما تجدون بجميع الفروع خصم مميز على سعر ماكسويل هاوس القهوة الفرنسية الفاخرة الغامقة سريعة التحضير.

عروض خاصة من هايبر لولو Hyper Lulu على قطع مختارة

يتوفر أيضاً بفروع لولو ماركت، وعبر لولو أونلاين خصومات خاصة حتى نفاذ الكميات على: سعر V8 عصير الخضروات العضوي الطبيعي ١٠٠٪ بحجم ٣٤٠ ملل، كما يتوفر خصم آخر منهم على أسعار المشروبات المنكهة بنكهات مختلفة من ماركة براح، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر مشروب الشعير بدون سكر من ماركة A&W، وخصم آخر منهم على سعر عصير الطماطم المركز من ماركة كامبيلز.