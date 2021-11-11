شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبرى حتى 50% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir متاحة لفترة محدودة من شركة جرير للتسويق مع التخفيضات الكبرى حتى 50% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، وهذا بمناسبة خصومات الجمعة البيضاء black friday ، والتي تشتهر بتنافس المتاجر على تقديم أرخص سعر ممكن على كل المنتجات، ولذا هي تعد فرصة رائعة للتسوق والشراء.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir تخفيضات كبرى حتى 50% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير ضمت العديد من التخفيضات الكبرى التي وصلت على بعض المعروضات إلى 50%، من بينها الساعات الذكية، وأجهزة اللاب توب، والجوالات، فبادروا بالشراء فالكمية محدودة، ولا تنسوا كذلك شراء كل احتياجاتكم من أجهزة، ومستلزمات المنزل، و كتب جرير ، فهي فرصة لن تعوض.

عروض جرير

في التالي يقدم لكم موقع جرير أقوى الخصومات الحصرية في عروض الجمعة البيضاء حتى 38% على جوال جرير سامسونج جالاكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold 2 القابل للطي، كما يوجد خصومات على جوالات شاومي xiaomi ، والأسعار نعرضها لكم بسرد مفصل للمواصفات كما جاء على الموقع الرسمي.

جرير

خصومات جرير لابتوب تتسم بأسعار لا مثيل لها من بين متاجر السعودية كلها، حيث وصلت تخفيضاتها في متجر جرير اون لاين حتى 23%، كما أنها تشمل مختلف الماركات من لينوفو lenovo ، وايسر، وام اس اي ، و اتش بي hp ، و ابل ماك بوك apple macbook ، والمواصفات تفصيلًا مع الأسعار نعرضها لكم في التالي.

مكتبات جرير

الساعات الذكية تجدوها بأسعار رائعة مع خدمة تقسيط جرير المميزة، فالمتجر يقدم لكم أسعار مخفضة حتى 50% على ساعات شاومي الذكية، والتي تتميز بمواصفات تقنية رائعة، فهي تشمل gps ، مع خاصية البلوتوث، وهي مصنوعة من هيكل بوليمر فايبر متين، كما يوجد ساعات فيتيت فيرسا الرائعة بسعر خاص جدًا.

وبهذا نكون انتهينا من عرض تخفيضات جرير تسوق المقدمة لكم بمناسبة التخفيضات الكبرى للجمعة البيضاء، حيث عرضنا لكم أسعار الجوالات، و لاب توب جرير ، والساعات الذكية بخصم حتى 50%، وسنعرض لكم في الأيام المقبلة باقي التخفيضات من كل المتاجر في المملكة العربية السعودية.