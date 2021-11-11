شوف عروض جرير الشهرية 40% خصم علي المشتريات حتى نهاية الأسبوع

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عروض جرير الشهرية، تكون مكتبة جرير من الشركات الرائدة بالأسواق المتخصصة في متطلبات المدارس وكذلك المكاتب، كما يتم تواجد الألعاب التي يحتاجها الأطفال، وأيضًا الأجهزة الكهربائية وكذلك الإلكترونية والأدوات الهندسية وأيضًا البرامج والأثاث المكتبي، فتلك المكتبة تكون متميزة بالسمعة الحسنة الخاصة بها التي استطاعت أن تنال إحترامًا كبيرًا بالمملكة بين جميع الزبائن وأيضًا مجتمع الأعمال.
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عروض جرير الشهرية
مكتبة جرير من ضمن المتاجر الكبيرة والقوية التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما وصول عدد فروعها الخاصة نحو تسعة وثلاثون فرع في العديد من المناطق بالسعودية، حيث يعمل في هذه المكتبة حوالي ألف ومائتان فردًا من متنوع الجنسيات، وأن الفرع الأول الخاص بالمكتبة بدأ في سنة 1979 في محل كان حجمه صغيرًا يختص في بيع الأدوات القرطاسية والمجلات وأيضًا الكتب وجميع مستلزمات المدرسة ويتم تواجده في شارع المتنبي بالرياض.
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تخفيضات جرير الأسبوعية
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عروض جرير الشهرية
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