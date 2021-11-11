شوف عروض جرير الشهرية 40% خصم علي المشتريات حتى نهاية الأسبوع

عروض جرير الشهرية، تكون مكتبة جرير من الشركات الرائدة بالأسواق المتخصصة في متطلبات المدارس وكذلك المكاتب، كما يتم تواجد الألعاب التي يحتاجها الأطفال، وأيضًا الأجهزة الكهربائية وكذلك الإلكترونية والأدوات الهندسية وأيضًا البرامج والأثاث المكتبي، فتلك المكتبة تكون متميزة بالسمعة الحسنة الخاصة بها التي استطاعت أن تنال إحترامًا كبيرًا بالمملكة بين جميع الزبائن وأيضًا مجتمع الأعمال.

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عروض جرير الشهرية

مكتبة جرير من ضمن المتاجر الكبيرة والقوية التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما وصول عدد فروعها الخاصة نحو تسعة وثلاثون فرع في العديد من المناطق بالسعودية، حيث يعمل في هذه المكتبة حوالي ألف ومائتان فردًا من متنوع الجنسيات، وأن الفرع الأول الخاص بالمكتبة بدأ في سنة 1979 في محل كان حجمه صغيرًا يختص في بيع الأدوات القرطاسية والمجلات وأيضًا الكتب وجميع مستلزمات المدرسة ويتم تواجده في شارع المتنبي بالرياض.

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خصومات جرير اليوم كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك أكس برو حجم 13 بوصة من الجيل العاشر يكون سعره 4899 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية كمبيوتر المحمول من النوع مايكروسوفت سيرفس حجم 15 بوصة، ويكون داعم لمعالج أيه أم دي رايزن سعره يكون 5999 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية آيباد برو 11 موديل 2020 يكون داعم لشبكة الجيل الرابع حجم 11 بوصة يكون بسعر 4899 ريال سعودي.

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