شوف باقي فقط يومان على انتهاء عروض ساكو ماركت ضمن عروض الجمعة البيضاء بخصم يصل إلى ٦٠٪

يعد ساكو هايبر ماركت من أكثر الماركتات المعروفة في المملكة العربية السعودية، وفي باقي دول الخليج العربي، حيث تنتشر فروعه بالعديد من مدنها، ويزوره يومياً آلاف المواطنين، ويرجع هذا إلى تميز أسعاره، ورقي منتجاته، ويعد الماركت من أفضل الماركتات تقديما للسلع المختلفة التي يحتاجها كل منزل بالإضافة إلى السلع الأساسية، فيوجد بالماركت وعبر ساكو اونلاين Saco online العديد من المنتجات الخاصة بالسيارات والحدائق، كما يتوفر به مجموعة مميزة من آثاث الحدائق والمنزل، وكذلك يتوفر بفروعه مختلف أنواع العدد الخاصة بالسباكة، والنجارة، والحدادة، وغيرهم من المعدات، والكثير من الإختراعات الحديثة التي تسهل عليكم الكثير في الأعمال اليومية، فيجب عليكم زيارة موقع ثقفني لجديد العروض اليومية الخاصة بساكو ماركت، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض ساكو الأسبوعية Saco market بخصومات نهاية الأسبوع المميزة

تتوفر العديد من الخصومات المميزة على أسعار العديد من آثاث الحدائق، وغيرها من السلع المميزة، ومن بينهم: خصم ساكو الخاص على سعر طاولة الطعام مع ٦ كراسي باللون الأسود، وبألوان أخرى يمكنكم الإستفادة بالعرض عليهم من فقط خلال نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الخصومات المميزة على باقي أنواع آثاث المنزل وملحقاته.

خصومات ساكو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة Saco Ksa

يتوفر أيضاً بباقي عروض ساكو الأسبوعية: عرض مميز منهم على أسعار مظلات الحدائق والروف العازلة للشمس والمطر بأنواعهم وأحجامهم المختلفة، ومنهم عرض مميز على سعر المظلة ذات الستت الجانبية القابلة للغلق، والفك، والتركيب، كما يتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار المظلات الرباعية ذات الستائر الجانبية مميزة الألوان بالحجمين الكبير والوسط.

تخفيضات مميزة من ساكو ماركت Saco market لمدة ثلاثة أيام

يتوفر عبر ساكو اونلاين Saco online خصومات مختلفة على أسعار جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة، ومنها: الجوالات الحديثة بأنواعها، وعلى أسعار الألعاب الإلكترونية مثل X box، و Playstation بأنواعه، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على أسعار شاشات الألعاب الخماسية، كما يوجد عروض أخرى على أسعار اللابتوبات، وعلى جميع أنواع السماعات، كما يتوفر لديهم العديد من الخصومات الأخرى.