نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الكبرى على أسعار اللاب توب و الأجهزة الكهربائية وتخفيضات تصل إلى 38% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على أسعار اللاب توب و الأجهزة الكهربائية وتخفيضات تصل إلى 38%، نقدم لكم اليوم أبرز عروض اكسترا السعودية ضمن تخفيضات شهر نوفمبر الجاري من عام 2021، حيث تضمنت عروض هذا الأسبوع العديد من الأجهزة الكهربائية واللاب توب بخصومات مذهلة. فإذا كنت تنتظر الحصول على أحد الأجهزة بسعر منخفض يجب أن تغتنم الفرصة الآن؛ حيث تقدم اكسترا الكبرى خصومات مميزة على الشاشات، البوتاجازات، الميكرويف، مجفف الملابس بالاضافة إلى أجهزة اللاب توب التي لا غني عنها.

عروض اكسترا السعودية نوفمبر 2021

تتوفر شاشة سامسونج 64 بوصة بسعر 3699 ريال ضمن عرض خاص بدلاً من 5799 ريال، بتوفير 2100 ريال وتخفيض 37% مع إمكانية استخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 177 ريال. ويتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى جنرال الكترك مجفف ملابس 7 كيلو أربعة برامج، وذلك بسعر 3199 ريال بدلاً من 4699 ريال، بتوفير 1500 ريال ونسبة تخفيض 32%. ويتوفر بوتاجاز جيبسون كهربائي أربعة عيون باللون الأبيض، بسعر 2799 ريال بدلاً من 4089 ريال، بتوفير 1290 ريال وتخفيض 32% ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال فقط.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

يتوفر بوتاجاز BOSCH خمس عيون باللون الفضي كهربائي، بسعر 2799 ريال بدلاً من 2999 ريال توفير 200 ريال، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال، ويتوفر بوتاجاز ELECTROJUX كهرباء خمس عيون، بسعر 2179 ريال بدلاً من 2599 ريال، توفير 420 ريال تخفيض يتجاوز 17%. كما يتوفر مايكرويف دايوو 1000 وات استيل بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال، توفير 250 ريال تخفيض يتجاوز 32% ضمن عروض وخصومات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية، ويتوفر مايكرويف دايوو 1000 وات باللون الأبيض بسعر 479 ريال بدلاً من 749 ريال، توفير 270 ريال وتخفيض يتجاوز 37% من السعر الأصلي.

تخفيضات اكسترا على اللاب توب

يتوفر ديل لاب توب السينابون 14 كور اي 5 مع 8 جيجا ومساحة تخزين 512 GB SSD، بسعر 3059 ريل بدلاُ من 3399 ريال، مع توفير 340 ريال وتخفيض يتجاوز 10%. كما يتوفر ASUS لاب توب كور اي 3 و 4 جيجا مع 256 GB حجم 14 بوصة باللون الفضي، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2349 ريال، مع توفير 350 ريال وتخفيض 15% من السعر الأصلي. ويتوفر اسوس لاب توب كور اي 3 و 4 جيجا مع 256 جيجا بايت بسعر 1899 ريال، بدلاً من 2199 ريال، مع توفير 300 ريال وتخفيض 14% ضمن عروض اكسترا الكبرى على اللاب توب.