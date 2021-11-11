نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب بخصومات هائلة وكن أحد الرابحين بمليون ريال قسيمة شراء لا تفوتها LULU في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم كبرى التخفيضات والخصومات على الهواتف الذكية، وأجهزة اللابتوب الحديثة. وبمناسبة مرور إثني عشر عاماً على افتتاح متاجر لولو تقدم أكبر جائزة وهي فرصة الربح بمليون ريال قسيمة مشتريات يقدمها لجميع عملاؤه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. أقوى عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية بخصومات هائلة تنفرد مجموعة متاجر لولو بتقديم كبرى العروض على أحدث الأجهزة المختلفة كالهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والتاب بخصومات جبارة. احصل على خصم 700 ريال على هاتف سامسونج إس 21 بلس، الهاتف من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة. كما يمتلك الجهاز ذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت، بينما مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام. بالإضافة إلى أن دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل، والخلفية دقتها 12+64+12 ميجا بكسل. يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11، وبطارية سعتها 4800 مللي أمبير. بسعر 3499 ريال بدلاً من 4199 ريال سعودي.

حصري ولأول مرة في متاجر لولو جوال سامسونج جالكسي إس 21 الترا، الجهاز من الجيل الخامس، يحتوي على شاشة عرض مقاسها 6.8 بوصة. الهاتف مدعم بشبكة 5G، كما يستخدم الجهاز ذاكرة عشوائية مساحتها 12 جيجا بايت رام، ويمتلك مساحة تخزين داخلي كبيرة هي 256 جيجا بايت. كما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11، وكاميرا خلفيتها رائعة دقتها 12+10+10+108 ميجا بكسل، وأمامية 40 ميجا بكسل. بسعر 4299 ريال بدلاً من 5399 ريال سعودي، ووفر 1100 ريال. واحصل على هدية قيمة قسيمة قيمتها 200 ريال. أحدث عروض لولو هايبر السنوية على أجهزة اللابتوب والتاب بأسعار خيالية خصم 800 ريال على ديل جهاز مكتبي الكل في واحد انسبيرون، بمعالج كور أي 5، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. ويمتلك شاشة عرض مساحتها 15.6 بوصة، ومساحة التخزين 256 جيجا بايت، ومساحة قرص التخزين 1 تيرا بايت. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت. بسعر 3599 ريال بدلاً من 4399 ريال سعودي.

استمتعي مع جهاز أبل ماك بوك إير، بمعالج كور أي 3، ومقاس شاشة العرض 13.3 بوصة. بينما مساحة الذكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، ومساحة التخزيت الداخلي 256 جيجا بايت. بسعر 3899 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي، ووفر حوالي 800 ريال عند الشراء.

خصم 150 ريال على جامرتيك دريفت كرسي ألعاب متوفر باللون الأحمر بجودة رائعة. بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب بخصومات هائلة وكن أحد الرابحين بمليون ريال قسيمة شراء لا تفوتها LULU - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب بخصومات هائلة وكن أحد الرابحين بمليون ريال قسيمة شراء لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.