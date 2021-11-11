نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة البيضاء في السعودية وموعدها وأهم المتاجر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى عرض الجمعة البيضاء 2021 والتي هي من أهم وأقوى العروض التي ينتظرها جميع مواطني المملكة العربية السعودية حاليا، تقدم جميع المتاجر في المملكة خلال النهار العديد من الخصومات والمزايا لجميع المواطنين وأكبر خصم كامل من الممكن أن تحصل عليه على المنتجات، وتعد فرصة للتسوق واقتناء الأجهزة الإلكترونية والأثاث وغيرها بأسعار جيدة في خلال عدد معين من الساعات أو الأيام، وهو حدث مرتبط بما يطلق عليه الدول الغرببة ووخاصة الولايات المتحدة “البلاك فرايدي”، وتعد اخر جمعة من نوفمبر.

ما هو موعد الجمعة البيضاء 2021 في المملكة العربية السعودية

تاريخ الجمعة البيضاء أو كما يسميها البعض الجمعة السوداء هو 27 نوفمبر 2021، تبدأ عروض البلاك فرايدي في نفس وقت احتفالات الجمعة السوداء العالمية التي تبدأ في نوفمبر من كل عام. تبدأ هذه الأحداث في الولايات المتحدة ثم تنتقل إلى العديد من البلدان الأخرى، مثل:

متجر علي بابا.(https://www.alibaba.com).

عروض العثيم

عروض بنده.

عروض الجوالات من اكسترا

ابتداءً من الصباح الباكر من صباح يوم الجمعة، توافد جميع المشترين إلى المتجر لحجز مكان والحصول على خصومات تصل إلى 90٪ على منتجات معينة.

ما هي عروض الجمعة البيضاء 2021 في المملكة العربية السعودية؟

من المتوقع أن تطلق المتاجر الكبرى في المملكة العربية السعودية عروض “الجمعة البيضاء” في نوفمبر من العام الجاري، وفي الوقت الحالي تستعد جميع الشركات وبالأخص الإلكترونية منها، لإطلاق العديد من العروض الخاصة والتخفيضات التي تعادل الخصومات الكبيرة، ومنها الخصومات على الأجهزة التقنية، والملابس، وأدوات الطهي، والأجهزة الكهربائية، كما هو في المتاجر مثل Ounass.com ، ويقدم المتجر العديد من الخصومات على الأزياء العالمية، بالإضافة إلى متاجر أخرى مثل Nass Store الذي تم افتتاحه العام الماضي، كما قمنا لاستعرض عروض مكتبة جرير والتي يمكن متابعه موقعها الخاص لمعرفة أحدث الخصومات على الهواتف الذكية الحديثة.

يعد متجر نمشي دوت كوم من أكبر متاجر الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، واحتفالاً بالجمعة البيضاء أطلق عدد كبير من الخصومات والتخفيضات لجميع العملاء، ويقدم خصومات على الملابس الرجالية والنسائية، والأطفال والمنتجات الإلكترونية وغيرها، والتي يتم توفيرها كلها من قبل أفضل الماركات العالمية.

عروض متجر ننمشي في المملكة العربية السعودية

متجر ننمشي (https://ar-global.namshi.com/) متجر من المتاجر التي تختص بالأزياء والموضة تحديدا كما أن أنواع الملابس التي يقدمها المتجر تحتوي على الملابس لجميع الفئات، وحاليا تقدم الخصومات في الكثير من المنتجات المعروضة لديها، ومن ضمن العروض التي يتم توفيرها على الموقع الخاص بالمتجر هو إمكانية شراء منتج والحصول على الأخر مجانا.