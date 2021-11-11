نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف معرفة رقم زين وأوفر باقات الإنترنت من شركة زين السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة رقم زين من أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الشركة حتى توفر على عملائها الوقت والمجهود، ومن خلال تلك الخدمات يتم اعتبار شركة زين هي الشركة رقم واحد في خدمات الاتصالات، وفيما يلي سوف نوضح كافة التفاصيل حول خدمة معرفة رقم زين.

معرفة رقم زين

هناك الكثير من الخطوات الفعالة من أجل معرفة رقم زين وذلك سوف نتحدث عنه في تلك الفقرة:

وهي أن تقوم بالاطلاع على رقم الهاتف الخاص بك ثم تقوم بإرسال كلمة ماي نمبر إلى ذلك الرقم 1777 وسوف تصل إليك رسالة بها رقم شريحه خط زين إرسال كلمة ماي نمبر إلى رقم 777 حتى تعرف رقم زين وتعتبر تلك الطريقة هي حل من أجل تغيير اللغة الرئيسية حيث كل ما عليك هو إرسال رسالة بها كلمة عربي إن أردت أن تكون هي اللغة الرئيسية وإن قمت بإرسال رسالة قصيرة بها تحتوي على كلمة English فإنك ترغب في أن تكون هي اللغة الرئيسية لذلك الرقم. وهى كتابة كود * 178 #، ثم أنقر على أيقونة اتصال والانتظار عدة ثواني وسوف تظهر أمامك رقم الشريحة على شاشة هاتفك إن لم يكن كافة العمليات السابقة غير مجدية يمكنك كتابة كود *144# وانقر على أيقونة الاتصال وبعدها سوف تجد رقم الشريحة كتابة كود * 321 # والضغط على أيقونة الاتصال وبعد ثواني سوف يظهر أمامك رقم الشريحة. القيام بنفس الخطوات السابقة ثم كتابة كود * 99# كتابة كود * 92#، ويعتبر ذلك الكود خاص من أجل معرفة رقم الشريحة وبنفس الوقت يمكنك أن تتعرف على السيريال نمبر. يمكنك الحصول على رقم زين من خلال التواصل على رقم 959 أو 00966590000959

معرفة البيانات المستهلكة شركة زين

علاوة على خدمة كيف أعرف رقمي لشركة زين تقوم الشركة بتوفير الكثير من الخدمات التي تكون لها صله ب معرفة الرصيد المتبقي في الشريحة لذلك سوف نقوم تقديم بعض الطرق التي من خلالها سوف تتابع استهلاك البيانات بصورة دعائمه والتعرف على الرصيد المتبقي من خلال السطور التالية:

يمكن التعرف على مدى استهلاك البيانات عبر إرسال bc إلى الرقم التالي 700212 قامت شركة زين بوضع رقم التواصل هو 959 من أجل التعرف على بيانات التجوال أو إرسال رسالة إلى 6106 من أجل الحصول على نفس الخدمة. الاتصال برقم 959 وهي التحدث مع خدمة العملاء بطريقة مباشرة من أجل الاستفسار عن استهلاك البيانات هو معرفة الرصيد الذي تبقى.

قامت شركة زين بوضع برنامج خاص سوف تتمكن من تحميله من خلال ذلك الرابط تطبيق زين يمكنك من خلاله التعرف على كل الأمور التي تتعلق بشركة زين من بينها تغيير اللغة و معرفه رقم الهاتف والاطلاع على الرصيد

باقات شركة زين

باقات الإنترنت من شركة زين السعودية 2021:

باقة 50 ميجابايت 2 ريال يومياً.

باقة 500 ميجابايت 12 ريال أسبوعياً.

باقة 1 جيجابايت 30 ريال شهرياً.

باقة 2 جيجابايت 50 ريال شهرياً.

باقة 5 جيجابايت 75 ريال شهرياً.

10 جيجابايت 95 ريال شهرياً.

10 جيجابايت 165 ريال 3 أشهر.

20 جيجابايت 220 ريال 3 أشهر.

50 جيجابايت 265 ريال 3 أشهر.

100 جيجابايت 160 ريال شهرياً.

100 جيجابايت 320 ريال 3 أشهر.

150 جيجابايت 360 ريال 3 أشهر.

300 جيجابايت 450 ريال 3 أشهر

معرفة رقم زين يكون من خلال التواصل على رقم 777 أو بإرسال رسالة قصيرة بها كلمة ماي نمبر على 1777.