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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجبارة خصومات ولا في الخيال تصل ل 65% اقوي عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، تتضمن شركة بنده على الكثير من السلاسل الكبيرة التي تكون متخصصة في مجال البيع عن طريق التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في القطاع الخاص لمجال التجزئة وذلك في سنة 1978، كما تم وصول عدد موظفين شركة بنده حوالي عشرون ألف عامل وذلك لكي يلبوا جميع احتياجات العملاء.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون مستمرًا في أن يقدم الخصومات المذهلة والعروض القوية جدًا، كما أنه يعمل على تقديم تلك الخصومات والعروض سواء كانت يوميًا أو عروض أخرى أسبوعيًا، حيث يقوم بزيارة الهايبر سنويًا حوالي مائة وعشرون ألف عميل إلى هايبر بنده، كما يتوافر في هذا المتجر العديد من المنتجات الغذائية وكذلك السلع الغير غذائية.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على مزيج البيتي كروكر مع التشيز كيك بطعم التوت البري أو الفراولة مقدار 360 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 800 جرام من سميد نوعه الزين يكون سعره 4.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 8 * 135 جرام من معجون الطماطم القطفة الأولى سعره يكون 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر الحبة من البازلاء الأصفر المجروش أو البازلاء الخضراء أو الحمص الحب مقدار 800 جرام يكون 4.50 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
خصومات بنده
- عروض بنده اليوم 4 قطع من لحم التونة الخفيف نوعه المواسم مقدار 95 جرام يكون بسعر 9.50 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الكاتشب الطماطم نوعه بيدر يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 908 جرام من ورق العنب الناعمة والطرية من النوع السوسن يكون بسعر 13.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- سعر المجموعة من حمص بالطحينة نوعه حدائق فيكتوريا مقدار 8 * 135 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- 2 قطعة من خلطة الكزبرة والثوم نوعها ماجي مقدار 50 جرام سعرها يكون 9.50 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الشطة الحارة نوعها رنا مقدار 474 جرام سعرها يكون 6.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- 700 مل من صلصة الصويا نوعها ماجي تكون بسعر 7.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
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