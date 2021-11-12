شوف عروض الجمعة البيضاء من أمازون Amazon بالسعودية على الإلكترونيات بأنواعها يوم 11/11 حتى نفاذ الكميات

نقدم لكم اليوم بمناسبة الجمعة البيضاء بجميع مواقع التسوق الكبيرة، والمحلات الضخمة في كل البلدان العربية أفضل الخصومات على أسعار الهواتف الذكية الحديثة، وعلى غيرها من المنتجات المميزة بأقل الأسعار ضمن عروض الجمعة البيضاء من أمازون Amazon في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم امازون تشكيلة ضخمة من السلع الهامة والمتنوعة، ومنها: عروض خاصة على الملابس والأحذية بأنواعهم، كما يوفر عروض غيرها على أسعار جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والألعاب الإلكترونية، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، والإكسسوارات، وعلى مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة والشعر، كما تجدون لديهم خصومات خاصة على أسعار العديد من السلع المميزة، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض الجمعة البيضاء من أمازون Amazon Ksa على الجوالات

تتوفر العديد من الخصومات المميزة على أسعار كافة أنواع الجوالات الحديثة 2021/2022 خلال عروض الجمعة البيضاء، ومن بينها: الخصم المميز على سعر هاتف Samsung Galaxy M11 dual sim 32GB 3GB RAM، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر هاتف sUMSUNG GALAXY S21 5G، pro grade triple.

عروض خاصة من أمازون اليوم وغداً ضمن عروض الجمعة البيضاء

تتوفر أيضاً ضمن عروض الجمعة البيضاء العديد من التخفيضات على أسعار كافة أنواع الهواتف الذكية، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف Xiaomi Poco X3 pro dual SIM 256GB، وكذلك الخصم المميز منهم على أسعار Sumsung Galaxy A72 ultra high res Quad، وغيره على سعر الهاتف الجوال من Samsung galaxy A02 dual sim smartphone، وعلى سعر Samsung galaxy A52s 5G Dual sim، مخصم آخر منهم على سعر هاتف Samsungg Galaxy M52 5G android smartphone.

عروض مميزة لفترة محدودة

يتوفر أيضاً عبر أمازون Amazon خصم خاص على سعر هاتف Sumsung Galaxy M11 dual Sim 32GB 3GB RAM، وكذلك الخصم المميز منهم على سعر Samsung galaxy S21 ultra 5G android smartphone، وعلى سعر الجوال المميز من سامسونج جالكسي M12 dual SIM smartphone، وغيرهم على سعر Samsung galaxy S20 FE dual SIM 128GB، 8GB RAM.