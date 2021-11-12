شوف “خصومات نااااااار” أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021 خصومات تصل لـ 20% Panda Offers

نقدم لكم أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021 حيث يكون بنده بمثابة شركة ضخمة للمنتجات والسلع الغذائية ويكون مقرها فبدي المملكة العربية السعودية بكون لها فروع في كافة دول العالم وتمتلك الشركة مجموعة من المتاجر العملاقة وكل متجر يعرف باسمها(هايبر بنده) حيث يوجد في السعودية فقط 200 متجر، حيث يوجد لها نوعين من المتاجر وهما هايبر باندا ومحلات صغيرة سوبر ماركت باسم باندا ونتعرف على أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021

اتجه كثير من الأشخاص إلى محلات وهايب باندا حيث وصل عددهم إلى 120مليون شخص، يوجد لها 4 مراكز ضخمة للتوزيع وتمتلك عدد كبير من الشحنات يتعدى عددهم 600 شاحنة، وتوزع كل ما يتم احتياجه من المتاجر الصغيرة والكبيرة، حيث يعمل بها نحو20000 موظف لتقديم الخدمات للمواطنين، وقدمت باندا كثير من العروض والتنزيلات على المنتجات والسلع الغذائية مثل :

عروض على اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك .

شملت عروضها المنتجات الغذائية من الالبان والاجبان .

تنزيلات على الادوات المدرسية .

عروض خاصة على الملابس وخاصة مع بداية فصل الشتاء.

شملت عروضها أيضا مساحيق التنظيف والعطور.

تخفيضات على الحلويات والشكولاتة والمخبوزات.

عروض باندا خلال هذا الأسبوع

عروض على كافة أنواع الجبن مثل سيدر وكيرى والجبن البيضاء والمالحة وغير المالحة.

عروض على الأدوات الدراسية من شنط وكراسات وأقلام ولانش بوكس.

عروض على جميع أنواع البيض البلدي والأبيض والأحمر.

عروض على المنظفات مثل كلوركس وديتول

تخفيض على سائل مبيض كلوركس ومناديل مطهره وسائل غسيل الصحون.

سائل غسيل الصحون موني و منظف سوبر

تخفيض عن سائل غسيل الصحون بالليمون وكذلك شامبو سجاد مركز فلاش؛ و منظف الارضيات جف وتخفيضات مطهر ديتول وكذلك بخاخ منظف متعدد الاستعمالات من ديتول.

عروض على الأجهزة الكهربائية والتخفيض في ثمنها عن الخارج وأجهزة الهاتف واللاب توب.

أمثلة لمثل هذه العروض