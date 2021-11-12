نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصومات نااااااار” أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021 خصومات تصل لـ 20% Panda Offers في المقال التالي
نقدم لكم أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021 حيث يكون بنده بمثابة شركة ضخمة للمنتجات والسلع الغذائية ويكون مقرها فبدي المملكة العربية السعودية بكون لها فروع في كافة دول العالم وتمتلك الشركة مجموعة من المتاجر العملاقة وكل متجر يعرف باسمها(هايبر بنده) حيث يوجد في السعودية فقط 200 متجر، حيث يوجد لها نوعين من المتاجر وهما هايبر باندا ومحلات صغيرة سوبر ماركت باسم باندا ونتعرف على أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.
أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021
اتجه كثير من الأشخاص إلى محلات وهايب باندا حيث وصل عددهم إلى 120مليون شخص، يوجد لها 4 مراكز ضخمة للتوزيع وتمتلك عدد كبير من الشحنات يتعدى عددهم 600 شاحنة، وتوزع كل ما يتم احتياجه من المتاجر الصغيرة والكبيرة، حيث يعمل بها نحو20000 موظف لتقديم الخدمات للمواطنين، وقدمت باندا كثير من العروض والتنزيلات على المنتجات والسلع الغذائية مثل :
- عروض على اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك .
- شملت عروضها المنتجات الغذائية من الالبان والاجبان .
- تنزيلات على الادوات المدرسية .
- عروض خاصة على الملابس وخاصة مع بداية فصل الشتاء.
- شملت عروضها أيضا مساحيق التنظيف والعطور.
- تخفيضات على الحلويات والشكولاتة والمخبوزات.
عروض باندا خلال هذا الأسبوع
- عروض على كافة أنواع الجبن مثل سيدر وكيرى والجبن البيضاء والمالحة وغير المالحة.
- عروض على الأدوات الدراسية من شنط وكراسات وأقلام ولانش بوكس.
- عروض على جميع أنواع البيض البلدي والأبيض والأحمر.
- عروض على المنظفات مثل كلوركس وديتول
- تخفيض على سائل مبيض كلوركس ومناديل مطهره وسائل غسيل الصحون.
- سائل غسيل الصحون موني و منظف سوبر
- تخفيض عن سائل غسيل الصحون بالليمون وكذلك شامبو سجاد مركز فلاش؛ و منظف الارضيات جف وتخفيضات مطهر ديتول وكذلك بخاخ منظف متعدد الاستعمالات من ديتول.
- عروض على الأجهزة الكهربائية والتخفيض في ثمنها عن الخارج وأجهزة الهاتف واللاب توب.
أمثلة لمثل هذه العروض
- لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم الكيلو ب ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٨.٩٥ ريال سعودي.
- جمبري مزرعة الكيلو ب ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٥.٩٥ ريال سعودي.
- نقانق بقري برازيلي الكيلو ب ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.
- جمبري مطبوخ الكيلو ب ٢٥.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف “خصومات نااااااار” أجدد عروض بنده لشهر نوفمبر 2021 خصومات تصل لـ 20% Panda Offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.