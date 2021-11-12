نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أرخص عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية 2021 EXTRA Offers في المقال التالي
نقدم لكم أرخص عروض اكسترا الأسبوعية حيث قد تم تأسيس شركة اكسترا منذ عام 2003 في المملكة العربية السعودية، وتكون عبارة عن شركة لانتاج الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وتقدم علامات رائدة عالميا لكافة أنواع الأجهزة ، وتعمل الشركة على أنتاج ( التلفزيونات والتلفونات والسماعات الإلكترونية والكاميرات والأجهزة المنزلية)، سوف نستعرض لكم أهم التفاصيل عن هذه الشركة وعروضها خلال هذا المقال.
أرخص عروض اكسترا الأسبوعية
سعت شركة اكسترا إلى تقديم كثير من الخدمات لعملائها مثل إتاحة فرصة الشراء عبر الإنترنت والشحن والتوصيل إلى المنزل إلى جانب العروض الجبارة التي تقيمها على منتجتها، وأصبح لها أكثر من 12 مليون متسوق، أصبح لها نحو 42 فرع في السعودية وفرعين البحرين وعمان، كما تقدم خدمة الصيانة لجميع عملائها لتصلهم في أي مكان سواء في المنزل أو محل عملهم أو أي مكان يريدون.
قدمت الشركة تخفيضات تصل إلى 50% وأكثر على جميع منتجاتها الكهربائية والإلكترونية وساهمت الشركة في إرضاء عملائها أتم الإرضاء واشتهرت ببيع التجزئة وأصبح لها شهرة كبيرة في وقت قصير جدا، وتباع منتجاتها الكهربائية والإلكترونية بأسعار خيالية فاصبح الكثير من العملاء يبحثون عنها في محرك البحث جوجل لمعرفة عروضها والمنتجات التي تقوم بتنزيلها.
عروض اكسترا المقامة على منتجاتها
قدمت الشركة تخفيضات على منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وذلك لخدمة عملائها وسوف نوضح لكم بعض الأسعار على هذه المنتجات:
- تلفون سامسونج جالكسي إس ٢١ بلس مساحة 128 جيجا تقنية G5 لونه أسود، وخصم يرجع إلى 17% ويباع بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي.
- آبل أيفون 12، تقنية G5 لونة بنفسجي عليه خصم يصل إلى ٢٣ % ليباع بسعر ٢٨٩٩ ريال سعودي .
- تليفزيون 65 بوصة Lg يتميز بجودة عالية ووضوح تصل التخفيضات عليه إلى 63 % ليباع بسعر 7699 ريال سعودي.
- كلاس برو تلفزيون 65 بوصة عالي الوضوح وذات جودة عالية، يوجد عليه خصم 50% ليكون ثمنه ٢١٩٩ريال سعودي.
- تكيف كلاس برو 18000 وحده ، يوزع الهواء من 4 اتجاهات يوجد عليه خصم 37% ، ويصبح سعره 1699 ريال سعودي.
- ال جي مكيف شباك نوعه فريش 18700 وحدة ، يوجد عليه خصم 22% ليصبح ثمنه 1399 ريال سعودي.
- تخفيض على سعر المكنسة نوعها برنسيس بدون أكياس تباع بسعر 89 ريال سعودي.
- تنزيل على سعر الغسالة كلاس برو وزن 8 كيلو تعبئة أمامية تباع بسعر 799 ريال سعودي.
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