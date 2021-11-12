نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وتخفيضات الشتاء من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وتخفيضات الشتاء من هايبر بنده hyper panda لا مثيل لها، تقدم شركة بنده أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة لجميع السلع المنزلية في المملكة السعودية والشرق الأوسط تقدم إلى جميع عملاءها أقوى التخفيضات والخصومات بمناسبة بداية الشتاء على كافة السلع المنزلية وجميع المنتجات الشتوية التي يحتاج إليها المنزل بخصومات تصل إلى 30% من السعر وذلك في الفترة ما بين الأربعاء 10 نوفمبر إلى الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر، وفيما يلي تفاصيل أقوى متاجر السعودية وأفضل المنتجات والسلع الغذائية بأقل الاسعار.

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كروسان ميني، يمثل الكروسان أحد مكونات الفطار الرئيسية، حيث أنه غني بعدد كبير من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم بالإضافة إلى المذاق اللذيذ له، كما أنه يساهم في تسهيل عملية الهضم والمحافظة على القولون، وتقليل مستوى الكولسترول في الدم، متوفر في هايبر بنده بنكهتين الشوكولاتة بسعر 13.95 ريال سعودي لعدد 10 قطع بدلًا من 16.95 ريال، نكهة الجبنة بسعر 11.95 ريال سعودي لعدد 10 قطع بدلًا من 13.95 ريال.

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كتف عجل بدون عظم، يتمتع لحم العجل بمذاق مميز ومختلف كما أنه يتضمن عدد لا حصر له من العناصر الغذائية، ويمد الجسم بفوائد مميزة فهو يساهم في البناء الصحي للعظام، وتقوية جميع عضلات الجسم ووقاية القلب من الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى أنه يعد حل مناسب للعزائم الكبيرة، متاح في متاجر بنده بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو عوضًا عن 59.95 ريال.

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زيتون كالاماتا الريف، يمثل الزيتون أحد مقبلات الطعام المميزة، كما أنه يعتبر أحد المكونات الأساسية لعدد كبير من الوجبات، بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها للأسنان حيث أنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتقوية صحة البشرة وحماية الجسم من مختلف أمراض السرطانات، متوفر في ماركت بنده بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 35.95 ريال.

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طقم قدور جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك، طقم مميز لجميع المطابخ يتضمن مقلاة وعدد 4 قدر مختلفة الأحجام، ومجموعة مختلفة من المعالق ومستلزمات الطبخ مكون من الجرانيت المميز، الذي يساعد في الطهي السريع بالإضافة إلى أنه صحي جدًا في طهي الطعام بالإضافة إلى سهولة تنظيفه، متوفر في متاجر بنده بسعر 409 ريال سعودي الطقم متضمن 15 قطعة بدلًا من 660 ريال.

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