نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون اي “الجديد” ON E على النايل سات والعرب سات.. أقوى إشارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون اي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، تعتبر قناة ON E واحدة من أكثر القنوات متابعة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث بدات البث الفعلي عام 2007 وإستطاعت إستقطاب شريحة ضخمة من المتابعين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وتقدم باقة متنوعة من أمتع البرامج والمسلسلات والأعمال الدرامية والأفلام مع عدد مميز من فريق التصوير والإخراج.

تردد قناة اون اي

يتم عرض عدد من البرامج ذات الطابع الكوميدي والساخر بشكل يومي، مثل برنامج رجل و 2 ستات الجديد، أيضًا عدد من البرامج الدينية مثل برنامج قلوب عامرة الذي يقدمه الدكتورة نادية عمارة وكان يعرض في السابق على قناة الحياة الأولى، برنامج الإمام الطيب الذي كان يعرض في رمضان 2021، أيضًا العديد من المسرحيات المُتجددة والتي تناقش إحدى القضايا الإجتماعية يومي الخميس والجمعة مثل مسرحية أمين وشركاه بطولة أحمد أمين،

تعرض ON E عدد من البرامج الإخبارية وبرامج التوك شو والتي تناقش الضايا التي تواجه المجتمع المصري بشكل يومي مثل برنامج كلمة أخيرة تقديم لميس الحديدي والذي بدأ عرضه في 2020، هذا بالإضافة إلى برامج الطبخ اليومية مثل برنامج أحلى أكلة والذي يُعرض في الثانية ظهراً.

تردد قناة ON E الجديد 2021

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

عدد آخر من البرامج مثل برنامج حوش عيسي – برنامج السلف الصالح – برنامج on screen – برنامج وإن افتوك – برنامج صباح on – برنامج كل يوم.

فيما حصلت تردد قناة اون اي الجديد على النايل سات على حقوق نشر العديد من المسلسلات الرمضانية المميزة مثل مسلسل نجيب زاهي زراكش بطولة الفنان يحي الفخراني، نسل الأغراب بطولة أمير كرارة وأحمد السقا، مسلسل وكل ما نفترق، بين السما والأرض، زينة، الثمن، بالإضافة إلى مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة هنا الزاهد ويحكي عن مجموعة من القصص المتنوعة في كل حلقة.

إلى تلك الفقرة نكون قدمنا لكم تردد قناة اون اي وإذا كان لديكم أي استفسار أو مشكلة بخصوص إستقبال الإشارة يمكنك التواصل معنا عبر تعليقات هذا المقال.