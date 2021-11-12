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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تخفيضات جرير بمناسبة عروض مكتبة جرير للجوالات وملحقاتها بأسبوع الجمعة البيضاء في المقال التالي
jarir bookstore مكتبة جرير، إذا كنت تريد شراء كمبيوتر أو تابلت أو طباعة أو كتب عربية وانجليزية في مجالات مختلفة مثل مجال تطوير الذات والأدب والشعر والعلوم والرياضة والتغذية والكتب الطبية وتعلم اللغات وغيرها من المجالات المختلفة يمكنك ذلك عبر موقع مكتبة جرير اون لاين، ويوجد كذلك هواتف ذكية مثل سامسونج وشاومي وآبل وغيرها من الماركات الأخرى، ولو كنت ترغب في شراء مستلزمات الكمبيوتر من الكابلات والأسلاك والشواحن والمحولات عليك زيارة موقع مكتبة جرير الذي يوفر كل هذه المنتجات وأكثر.
تخفيضات جرير على التليفزيون مستمرة في أسبوع تنزيلات الجمعة البيضاء
عروض الجوالات في جرير
تستطيع من خلال تصفح موقع مكتبة جرير الحصول على الأدوات المدرسية والمكتبية وألعاب الأطفال التعليمية التي تنمي مهاراتهم والأدوات الموسيقية والأشغال اليدوية وأدوات الخياطة ومستلزمات الرسم.
وكذلك الأشغال اليدوية والقوالب والنماذج والكتب العربية والإنجليزية في مجالات مختلفة وشاشات العرض ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف الذكية والساعات الذكية وسماعات والتلفزيونات واللابتوب وغيرها من المنتجات الأخرى.
عروض جرير للجوالات
- بطاقة سامبا جرير سماعة لاسلكية للاذن داخليه مع بلوتوث يبلغ سعرها 399 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سماعة هواوي فري بودز 3 أي داخلية للاذن مع بلوتوث ويو اس بي سعرها يبلغ 299 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي سماعة هواوي فري بودز 3 اي داخلية لاسلكية مع بلوتوث ميكروفون يبلغ سعرها 299 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سماعة بيلكن داخلية لاسلكية مع بلوتوث يبلغ سعرها 299 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات يتوافر ساعة ابل واتش اصدار6 مع جي بي اس برو لونها أحمر مع هيكل ألومنيوم يبلغ سعرها 1549 ريال سعودي.
- كود خصم جرير يتوفر ساعة ابل واتش اصدار6 مع جي بي اس تدعم الشرائح الالكترونية ولونها فضي سعرها 2799 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم يوجد ساعة ابل واتش اصدار6 نايك مع جي بي اس وتدعم الشرائح الالكترونية سعرها 1999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير يتوفر ساعة اصدار6 مع سي بي اس ذهبية وسوار رياضي لونه وردي يبلغ سعره 1699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير يوجد ساعة هواوي واتش جي تي 2 برو 46 مع جي بي اس رمادي هيكل تيتانيوم وحزام جلد سعرها 999 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى تخفيضات جرير بمناسبة عروض مكتبة جرير للجوالات وملحقاتها بأسبوع الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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