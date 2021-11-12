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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس وتنزيلات الشتاء الشهيرة التي تتعدى 30% غير خصم الجمعة البيضاء في المقال التالي
عروض بنده اليوم الخميس المذهلة، إذا كنت تريد شراء جميع احتياجاتك المنزلية بتخفيضات مميزة يمكنك زيارة فروع بنده، حيث يتوفر فيها اقسام للعديد من المنتجات الغذائية المختلفة، ويوجد منتجات للعناية بالشعر والبشرة وأجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وشاشات تلفزيون وجوالات كما يوجد لحوم وفواكه وخضروات، وتستطيع زيارة الفرع الأقرب لك من فروع هايبر بنده المتواجدة في المملكة، وهذا الهايبر منتشر في العديد من الدول المختلفة وليس فقط السعودية.
عروض بنده اليوم الخميس وتنزيلات رهيبة مضاعفة بمناسبة أسبوع الجمعة البيضاء
عروض هايبر بنده
يتميز هايبر بندة بجودة المنتجات والعروض المميزة والتخفيضات التي يقوم بها على كل المنتجات والعروض الاسبوعية، حيث تستطيع من خلاله توفير أموالك وشراء كل شيء من مكان واحد.
وهذا أمر يرغب فيه العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث يرغب الجميع في الحصول على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأدوات الطهي من مكان واحد بسعر مغري.
عروض بنده اليوم
- عروض هايبر بندة جدة يبلغ سعر 2 كيلو مسحوق غسيل مركز أريال 43.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع سعر حفاضات كلوت بيبي جوي 76 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم يبلغ سعر مكعبات اللحم الاسترالي الكيلو 27 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة يبلغ سعر اللحم المفروم الاسترالي الكيلو منه 26.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده كتف خروف الكيلو سعره 36.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع فخذ خروف الكيلو منه سعره 37.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده خروف بالعظم الكيلو منه سعره 35.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة دجاج اليوم 400 جرام يبلغ سعره خمسة ونصف ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية يبلغ سعر دجاج اليوم 500 جرام العبوة 8.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي صدور دجاج اليوم 450 جرام فيليه يبلغ سعره 15 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده للجوالات كيكة الغابة البيضاء 20 سم ويبلغ سعره 27.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده كرواسون بالجبنة البيضاء والزعتر خمس قطع يبلغ سعرهم 4.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم معمول حجم كبير الكيلو منه يبلغ سعره 14.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده كوكيز عشر قطع يبلغ سعرها 14 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر كيكة بالكريمة والشوكولاتة العلبة يبلغ سعرها 5.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه حلاوة طحينية الخروف الكيلو منها 11.95 ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض جبنة موتزريلا حلواني كيلو منه يبلغ سعره 19.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة اليوم جبن أبيض حلواني اخوان الكيلو منه يبلغ سعره 12 ريال سعودي.
- بطاقة بنده توفير مربى حلواني 400 جرام يبلغ سعرها 10 ريال سعودي.
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