شوف عروض جرير الشهرية خصومات وتخفيضات علي جميع المنتجات تصل لـ 50%

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عروض جرير الشهرية، تقدم مكتبة جرير أقوى الخصومات وكذلك العروض القوية والرائعة للغاية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن المكتبة أصبحت تنافس الكثير من المناطق الأخرى في السعودية، كما تقوم المكتبة بتوفير هذه العروض والخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك الأجهزة المنزلية وهواتف الجوال، حيث يتوافر العديد من العروض والخصومات على كافة المنتجات الدراسية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعد من إحدى المكاتب القوية والكبيرة أيضًا التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول الفرع الخاص بالمكتبة نحو تسعة وثلاثون فرعًا في العديد من المناطق في السعودية، حيث يعمل في المكتبة حوالي ألف ومائتان فردًا للعديد من الجنسيات المتنوعة، كما أن أول فرع خاص بالمكتبة بدايته في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير وكان يختص في بيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، وكذلك المجلات والكتب في شارع يسمى “المتنبي” الذي يتم تواجده بالرياض.
عروض جرير السعودية
- خصومات جرير اليوم شاشة التليفزيون من النوع هاير اتش دي بالدقة العالية سعرها يكون 4499 بدلًا من 8199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجم 55 بوصة بالدقة العالية تكون بسعر 3699 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية كمبيوتر المحمول نوعه مايكروسوفت سيرفس حجمها 15 بوصة يكون سعرها 5999 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
خصومات جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم سعر الطقم القرطاسي باللون الأخضر من النوع فابر كاستل سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية هاتف من النوع آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت يكون بسعر 3799 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية سعر هاتف من النوع هواوي نوفا 8 سعة 128 جيجابايت، 8 جي رام يكون بسعر 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم سعر هواوي ميت باد برو حجم 12.6 يكون بسعر 3599 بدلًا من 3099 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية الكرسي الخاص بالألعاب مع مسند الذراع القابل إلى التعديل يكون بسعر 1699 بدلًا من 2369 ريال سعودي.
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