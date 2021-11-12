نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد.. تردد قناة بانوراما يوم وجدول مسلسلات الاسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا المقال سوف نترف على تردد قناة بانوراما يوم الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة بانوراما يوم واحدة من أفضل القنوات التي تقدم العديد من المسلسلات وبرامج الترفيه المتجددة طوال الأربع وعشرين ساعة، مما جعلها تحصد ملايين المتابعين النشيطين طوال الفترة الماضية.

تعتبر قناة بانوراما يوم هي الخيار الأمثل لكل من يرغب في متابعة أحدث الأعمال الترفيهية في السينما المصرية أو السنما العربية على حد سواء، حيث تتميز بعرض المسلسل كاملاً طوال اليوم، أي يتم عرض سبعة مسلسلات كاملة طوال السبعة أيام، حيث يتم بث مسلسل كامل كل يوم من 12 مساءً، والإعادة من 12 صباحاً.

تردد قناة بانوراما يوم

التردد 11096

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تعرض القناة نخبة من المسلسلات الترفيهية المميزة مثل لهفة بطولة دنيا سمير غانم، مسلسل أحزان مريم بطولة ميرفت امين، مسلسل شارع عبد العزيز بطولة عمرو سعد، عائلة الحاج متولي بطولة الشريف، مسلسل السيدة الأولى بطولة غادة عبد الرازق، العصيان ج1، ليالي أوجيني بطولة أحمد شكري وأمينة خليل، مسلسل أولاد الأكابر.

فيما عرضت القناة خلال الأسابيع الماضية، كلبش، مسلسل الرحايا، مسلسل الأدهم، مع سبق الإصرار، راجل و 6 ستات، يتربى في عزو، مسلسل اريد رجلا، مسلسل البنات بطولة منة شلبي، خلصانة بشياكة، مسلسل رمضان كريم، علامة استفهام، قمر هادي، مسلسل الليل واخره، عائلة الحاج متولي، الخانكة، مسلسل سك على اخواتك، يوميات زوجة مفروسة لداليا البحيرى، مسلسل الحصان الاسود النجم أحمد السقا.

جدول مسلسلات الإسبوع بانوراما يوم

مسلسل البنات لمنة شلبي.

مسلسل أغلي من حياتي لمحمد فؤاد.

مسلسل حديث الصباح والمساء.

مسلس الحاوي.

مسلسل فارس بلا جواد.

مسلسل الفرار من الحب لاثار الحكيم.

مسلسل سلسال الدم الجزء الثاني.

إلى تلك الفقرة نكون قدمنا لكم تردد قناة بانوراما يوم وجدول مواعيد المسلسلات التي ستعرض هذا الأسبوع، إذا كان عندك أي استفسار أو مشكلة أو صعوبة في استقبال التردد يمكنك وضع تعليق في أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن.