نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة الصفراء من اكسترا السعودية 2021 الآن لفترة محدودة في المقال التالي
عروض الجمعة الصفراء من اكسترا 2021 ، أقوى العروض بالمملكة العربية السعودية الآن ولفترة محدودة. فاعتادت كافة فروع extra على تقديم، العديد من العروض والتخفيضات الكبرى بشهر نوفمبر.والمتعارف عنه بوجود البلاك فريداي ، وهي آخر جمعة بشهر نوفمبر . وتحت مسمى الجمعة الصفراء، تقدم فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية تخفيضات وعروض كبرى. بخصومات من 10 وحتى 50% . وذلك لفترة محدودة ، والعروض مختلفة ومتنوعة على الكثير من الأجهزة الكهربائية، وأجهزة الجوال، وغيرها من المستلزمات المنزلية الهامة والضرورية.والخصومات على الأجهزة الكهربائية متاحة لفترة محدودة، قبل انتهاء شهر نوفمبر 2021 .وذلك داخل فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية وباقي الفروع في شتا أرجاء الدول العربية.
عروض الجمعة الصفراء اكسترا 2021
تقدم الآن extra الكثير من العروض والتخفيضات. أولها عروض الجوالات من اكسترا ، التخفيضات الكبرى 2021 . والتي تقدم لفترة محدودة بتخفيضات كبرى . وخاصة على أجهزة الآيفون ، مع جوائز قيمة لفترة محدودة. أيضا الأجهزة المنزلية لها نصيب كبير في عروض وتخفيضات هذا الشهر.ومع الخصومات الكبيرة المتوفرة في كافة العروض، تقدم اكسترا عروض خاصة لمدة ساعات محدده خلال الشهر على فترات متتالية. والعروض تضم الكثير من المنتجات المتنوعة، والأجهزة القيمة.وتحت شعار التخفيضات الكبرى تقدم لنا الآن الكثير من العروض على المنتجات المتنوعة والأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة. والكثير من أجهزة المطبخ الهامة.ومن أهم العروض المقدمة الآن في البلاك فريداي بأكسترا:
- كيينود عجانة شيف إكس إل 1200 وات ، 6.7 لتر بلون رصاصي وسعر 1699 ريال سعودي
- ديلونجي قلاية بدون زيت سعة 1.7 كجم، بسعر 845 ريال سعودي.
- كينوود عجانة سعة 1700 وات، بلون فضي وسعر 2599 ريال سعودي
- برنسيس مقلاة هوائية ، سعة 1800 وات، 5.2 لتر بحجم 1.3 كيلو بلون أسود وسعر 299 ريال سعودي
- كاندي غسالة حوضين 10 كيلو بلون أبيض رمادي، وسعر 799 ريال سعودي
قدمنا لكم الآن كافة عروض اكسترا في التخفيضات الكبرى. والمستمرة طوال شهر فبراير 2021 . ويمكنكم الآن الطلب أونلاين ،على الفور من خلال صفحة اكسترا الرسمية، يمكنك فقط تحديد مدينتك داخل المملكة العربية السعودية. ومن ثم الضغط على المنتج الذي تريد شرائه والدفع من خلال الدفع عند الاستلام ، أو الدفع المسبق بالفيزا.
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