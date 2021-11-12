شوف سارع قبل نفاذ الكمية من خصومات وتخفيضات اكسترا السعودية على الشاشات

خصومات اكسترا على شاشات، توفر اكسترا عرض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات فلا يخلو منزل الأن من الشاشات وحرصت اكسترا على أن توفر شاشات من أفضل الماركات العالمية ومنها كلاس برو وسوني وال جي، ومع توفير خصم بنسبة 100% فإذا كنتم في حاجة لشراء شاشة جديدة يمكنكم التوجه إلى اكسترا وستحصلون على ترغبون في الحصول عليه من منتجات التلفاز وجميع الأجهزة المنزلية والالكترونية والجوالات.

خصومات اكسترا على شاشات التلفاز

توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها شاشات التلفاز وإليكم في السطور الآتية أبرز الشاشات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

توفر اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الدقة والوضوح.

تشمل اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 65 بوصة عالي الوضوح والدقة.

تقدم اكسترا عرض على شاشة تي سي إل تلفزيون 55 بوصة مع خصم بنسبة 27.45%.

توفر اكسترا عرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 75 بوصة أندرويد بنسبة 50%.

عروض وخصومات اكسترا على الشاشات

تقدم اكسترا إلى عملائها عرض على شاشة إل جي تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

يحتوي العرض أيضا على شاشة سوني 65 بوصة أندرويد مع خصم بنسبة 47.14%.

تقدم اكسترا إلى عملائها عرض على شاشة تلفزيون 55 بوصة مع خصم بنسبة 49.06%.

تقدم اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح أندرويد مع خصم بنسبة 46%.

توفر اكسترا عرض على كلاس برو تلفزيون 58 بوصة مع خصم بنسبة 33.34%.

تخفيضات اكسترا على شاشات التلفزيون

تعتبر اكسترا من أهم المتاجر التي توفر إلى عملائها أفضل الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات على سبيل المثال كلاً من التالي: