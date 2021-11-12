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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصومات تصل ل 60% خصومات بلاك فرايداي حتي نهاية نوفمبر 2021 في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، هايبر العثيم يعتبر من إحدى الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من ضمن أكبر السلاسل المتواجدة في المرتبة الثانية في السوق المركزي من جهة المبيعات بعد هايبر بنده الذي يتبع إلى مجموعات صافولا، حيث أنها صنفت في مجلة فوربس الأمريكية في عام 2016 الذي تتواجد بالترتيب رقم مائة وتسعة بأنها من ضمن أقوى القوائم وأكبر من مائتي شركة متواجدون في العالم العربي.
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عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم يعتبر من إحدى الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يستمر في عمل أقوى الخصومات وكذلك أكبر العروض الرائعة للغاية أثناء الشهر الحالي، كما أن السوق يقوم بتوفير العديد من المنتجات والمستلزمات التي يستهلكها العديد من الأفراد ويحتاجها الكثير منهم في ظل توافر العديد من المستلزمات والمستحضرات الثانية أيضًا.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على مقدار الكيلو جرام من البرتقال أبو صرة يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البصل الأحمر يكون 2.95 ريال سعودي.
- الجريب فروت بمقدار الكيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الأفوكادو يكون بسعر 10.95 ريال سعودي.
- سعر الربطة من الثوم الشبك يكون 3.25 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الطماطم الشيري يكون 6.95 ريال سعودي.
- سعر الغلاية من النوع سوبر بي مصنوعة من الزجاج حجم 1.8 لتر يكون 69 ريال سعودي.
- قدر الضغط من النوع داينكس حجم 9 لتر يكون سعرها 64 ريال سعودي.
- سعر بيتزا الخضار الوسط يكون 7.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من زود البسبوسة بالفول السوداني ذات الحجم الكبير يكون 21.50 ريال سعودي.
- 10 قطع من الكرواسون بالزبدة الميني يكون سعرها 7.95 ريال سعودي.
- مقدار الكيلو جرام من الجبن الدمياطي المصري يكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- مقدار الكيلو جرام من الجبن الفيتا مع الزيتون الأخضر سعرها يكون 15.95 ريال سعودي.
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