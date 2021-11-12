نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم اكواد باقات اورنج مكالمات بالتفصيل في المقال التالي
اكواد باقات اورنج مكالمات نعرضها على عملاء شركة اتصالات اورنج، خاصةً وأن بعض مستخدمي تلك الشبكة ليسوا على دراية بالأكواد الصحيحة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى أن الكود عبارة عن رقم قصير يتم كتابته بطريقة معينة حتى يحصل العميل على الخدمة التي يريد بطريقة مختصرة، دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء والانتظار دقائق طويلة، يتم فيها سحب رصيد كبير من الهاتف، من أجل هذا وفرنا لكم الأكواد الخاصة بباقات المكالمات بشكل تفصيلي.
اكواد باقات اورنج مكالمات
إن رغبت في معرفة الأكواد الخاصة بكل باقة مكالمات من شركة أورنج، فيمكنك الاتصال برقم 400 للحصول على قائمة بالباقات المتاحة لتختار من بينها ما يناسب استعمالك.
- والرقم ذاته يتم استخدامه لتجديد الباقة، أو إلغاءها والتحويل لأخرى جديدة.
- ومن الباقات الخاصة بمكالمات أورنج باقات إيجل، وهي متنوعة تبدأ من إيجل 100، إيجل 300، إيجل 500، وإيجل 1000 وهذه الباقات يتم الاشتراك فيها عبر الاتصال برقم 400 لمعرفة تفاصيل كل باقة منهم، والعروض المقدمة وسعر اشتراكها الشهر أيضًا.
- باقات أنظمة الكينج من أورانج متاحة كذلك بباقات مختلفة، وتوفر لك وحدات للإنترنت والمكالمات أيضًا، وإمكانية الحصول على باقة إضافية بكتابة الكود التالي: *12# أما عن الاشتراك في هذه الأنظمة عليك الاتصال برقم 400 أيضًا.
- وبالنسبة لباقات المكالمات دولفين فإنها عديدة كذلك وباشتراك شهري مختلفة، يمكنك الاشتراك بها عبر رقم 400.
- لتجديد أي باقة مكالمات من أورانج عليك بالاتصال بالكود *0#
أكواد أساسية لشبكة أورنج
عرضنا لكم اكواد باقات اورنج مكالمات لكننا الآن سوف نعرض لكم أكواد رئيسية هامة تستخدم في أورانج لتحصل على خدمات لا غني لك عنها، مثل:
- كود الاستعلام عن الرصيد *100*3#
- خدمة العملاء الاتصال بـ 110.
- رقم خدمة العملاء المميزين من أورنج 2000
- للحصول على رمز الـpuk الاتصال على الرقم 210.
- لخدمة الكول تون الاتصال بالرقم 9999، وإن رغبت في إلغائها قم بإرسال رسالة unsub على نفس الرقم الخاص بالخدمة.
- لخدمة first service لتتمكن من تحصيل فواتيرك الاتصال بالرقم 555.
- للمعلومات الخاصة بالشحن الاتصال على 321.
- إن رغبت في إلغاء اشتراك وصول الرسائل الإخبارية لك، يمكنك إرسال كلمة unsub لرقم الخدمة التي يتم إرسال رسائل لك منها.
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