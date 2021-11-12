نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٠٪ من عروض بنده الأسبوعية بمناسبة فصل الشتاء في المقال التالي

عروض بنده توفر خصم بنسبة ٣٠٪ على مئات السلع. يمكنك بدء شراء مقاضيك الشتوية من هايبر بنده والاستفادة من التوفير. يعرض الهايبر الكثير من السلع الغذائية من المعلبات والسلع التموينية الأساسية كما توفر عروض ممتازة على اللحوم. فيمكن لمحبي التخييم خلال أيام فصل الشتاء إقامة حفلات شوي اللحوم والاستمتاع مع الأهل والأصدقاء. تستمر عروض هذا الأسبوع من يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر حتى يوم الثلاثاء ١٦ نوفمبر. عروض بنده الأسبوعية كيس من جبنة موزاريلا مبشورة بيتار وزن نصف كيلو جرام ٢٢.٩٥ ريال بدلا من ٢٨.٩٥ ريال.

وفر مع لبنة بينار وزن ٥٠٠ جرام حيث يعرض سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال بدلا من ٢٣.٩٥ ريال.

احصل على عصير الصافي سعة لتر ونصف مقابل ٨.٥ ريال بدلا من ١١ ريال للحبة.

جبنة مثلثات البقرة الضاحكة وزن ١٢٠ جرام ٤+١ مقابل ١٢.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٢٥ ريال.

جبنة كريم أبو الولد عرض خاص عبوتين وزن الواحدة ٩٠٠ جرام بسعر ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٣٢.٩٥ ريال.

اشتري ٢ حبة من جبنة حلوم/ قليل الدسم فيكتوريا وزن ربع كيلو جرام مقابل ٢٠.٩٥ ريال بدلا من ٣٣ ريال.

بطاطس مقلية ديل مونتي وزن كيلو جرام ١ + ٢ مقابل ١٨.٩٥ ريال بدلا من ٢٨.٩٥ ريال.

كيس من بطاطس مقلية/ رفيعة أمريكانا وزن ٢.٥ كيلو جرام بسعر ١٣.٩٥ ريال الكيس بدلا من ١٨.٩٥ ريال.

أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس وزن ٢.٥ كيلو مقابل ٦٠.٩٥ ريال بدلا من ٧٧.٩٥ ريال. هايبر بنده كيلو من لحم روستو بقري برازيلي بسعر ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٤.٩٥ ريال.

احصل على كيلو من لحم كتف العجل بدون عظم مقابل ٤٤.٩٥ ريال بدلا من ٥٩.٩٥ ريال.

قطع عجل بالعظم سعر الكيلو ٣٧.٩٥ ريال بدلا من ٤٩.٩٥ ريال.

كيلو من لحم فخذ خروف نعيمي بسعر ٧٢.٩٥ ريال بدلا من ٩٠.٩٥ ريال. ضمان أقل سعر من بنده على هذه المنتجات:

زيت زيتون بكر ممتاز رحمة ٥٠٠ ما مقابل ١٢.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٧٥ ريال.

سكر خشن أو ناعم الأسرة وزن ١٠ كيلو جرام مقابل ٢٢.٩٥ ريال للحبة بدلا من ٣٨.٥ ريال. خليط كيك فوستر كلاركس وزن نصف كيلو جرام بسعر ١٢.٥ ريال للحبتين بدلا من ٢٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة خصم ٣٠٪ من عروض بنده الأسبوعية بمناسبة فصل الشتاء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم ٣٠٪ من عروض بنده الأسبوعية بمناسبة فصل الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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