شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع

عروض جرير السعودية تقدم مكتبة جرير أقوى الخصومات وكذلك أكبر العروض بالمملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير أصبحت تنافس الكثير من المناطق الأخرى في السعودية، تقوم المكتبة على توفير الكثير من العروض والخصومات على كل الأدوات والأجهزة المنزلية وأيضًا الكهربائية وكذلك هواتف الجوال، حيث يتوافر العديد من العروض والخصومات على كافة الإحتياجات الدراسية.

عروض جرير السعودية

مكتبة جرير تعد من إحدى المكاتب القوية والمذهلة جدًا بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول العدد الخاص بالفروع بالمكتبة نحو 39 فرع متواجدين في العديد من المناطق في السعودية، حيث يعمل بمكتبة جرير حوالي 1200 فردًا بالكثير من الجنسيات، كما أن أول فرع خاص بالمكتبة بدايته كانت في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير كان يختص في بيع الأدوات القرطاسية والمدرسية وكذلك الكتب والمجلات في شارع يسمى “المتنبي” يتم تواجده بالرياض.

عروض جرير السعودية