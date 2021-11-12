نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي
عروض جرير السعودية تقدم مكتبة جرير أقوى الخصومات وكذلك أكبر العروض بالمملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير أصبحت تنافس الكثير من المناطق الأخرى في السعودية، تقوم المكتبة على توفير الكثير من العروض والخصومات على كل الأدوات والأجهزة المنزلية وأيضًا الكهربائية وكذلك هواتف الجوال، حيث يتوافر العديد من العروض والخصومات على كافة الإحتياجات الدراسية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعد من إحدى المكاتب القوية والمذهلة جدًا بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول العدد الخاص بالفروع بالمكتبة نحو 39 فرع متواجدين في العديد من المناطق في السعودية، حيث يعمل بمكتبة جرير حوالي 1200 فردًا بالكثير من الجنسيات، كما أن أول فرع خاص بالمكتبة بدايته كانت في سنة 1979 بمحل ذات الحجم الصغير كان يختص في بيع الأدوات القرطاسية والمدرسية وكذلك الكتب والمجلات في شارع يسمى “المتنبي” يتم تواجده بالرياض.
عروض جرير السعودية
- كرسي الألعاب من النوع Razer IsKur X يكون بسعر 1659 بدلًا من 2369 ريال سعودي.
- ساعة من النوع Xiaomi Mi يكون سعرها 299 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- نظام الواي فاي من النوع ميش الثنائي الخاص بالمنزل سعره يكون 999 بدلًا من 1469 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع ايسر نيترو 5 سعره يكون 4999 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون سمارت اتش دي حجم 58 بوصة يكون بسعر 1700 بدلًا من 3549 ريال سعودي.
- هاتف من النوع Xiaomi 11 تي برو سعة 256 جيجا بايت يكون سعره 2299 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- شاشة من النوع بينكيو 27.9 بوصة الترا اتش دي تخص الألعاب سعرها يكون 1289 بدلًا من 2149 ريال سعودي.
- سعر ورق التصوير الممتاز العادي من النوع روكو باللون الأبيض 500 ورقة 80 جرام يكون 22 ريال سعودي.
- كتاب قدرات 1 يكون سعره 35 ريال سعودي.
- كتاب الوسام الشامل في القدرات اللفظي سنة 2021 يكون بسعر 75 ريال سعودي.
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