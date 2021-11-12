شوف عروض بنده الأسبوعية المميزة لفترة محدودة بمناسبة Black Friday من مجله بنده

يقدم هايبر ماركت بنده أقوى العروض لهذا الأسبوع، خصومات هائلة، وتخفيضات تصل لـ٦٠٪ تجدونها فقط داخل فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن عروض بنده الأسبوعية حالياً كل مايلزم لحفل الشواء، وجميع منتجات الشواء من لحوم، ودجاج، وخبز، وصوصات، وأوراق القصدير، والفحم، والأجبان، والمياه، كما تضم أيضاً خصومات خاصة على المنتجات الأخرى، إليكم بعض هذه العروض.

عروض بنده الأسبوعية على منتجات الشواء

نبدأ بأقوى تخفيضات هايبر بنده على مفارش السفرة الچامبو من ماركة MAOG، عبوات الـ ٣٠ مفرش من موج بخصم خاص، أما عن فحم الشواء فهناك عبوات متعددة الأوزان من فحم الشرقية داخل العرض: عبوات ٢كيلو، و٤ كيلو، ويوجد أيضاً خصم خاص على ورق القصدير من أورينكس بأحجامه المختلفة حتى نفاذ الكمية، أما عن قسم الصوصات، تجد عرض مميز على مايونيز مازولا، حيث كل قطعتين معهم قطعة مجاناً، وعلى كاتشب طماطم مانديز زجاجة مجاناً عند شرائك زجاجتين منها في جميع فروع هايبر بنده، لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكميات.

أقوى عروض هايبر بنده ماركت

تتنوع عروض هايبر بنده ماركت لهذا الأسبوع بمناسبة الجمعة البيضاء، ودخول موسم التخييم والشواء، يقدم بنده ماركت خصم خاص على خبز البرجر بالسمسم من فوشيه، وأيضاً خصم خاص على خبز البرجر بالبطاطس من لوزين، وتضم العروض أنواع أخرى مثل: خبز هيرڤي الچامبو بالسمسم، كما تضم عروض بنده لهذا الأسبوع تخفيضات على عبوات الجبن الشرائح الـ ٤٠٠جم من ماركة برايد، وأيضاً خصم كبير على كرتونة تانيا مياة معدنية الـ ٢٤ زجاجة حتى نفاذ الكمية.

هايبر ماركت بنده يتميز بأقوى عروض نوفمبر

تتميز عروض هذا الأسبوع من هايبر ماركت بنده، للإستمتاع بحفلات الشواء ورحلات التخييم مع عروض التوفير، نستكمل باقي التخفيضات على منتجات اللحوم والدجاج، خصم خاص ومميز على الدجاج المتبل الحار من تندوري التنمية، وخصم أخر على سعر لحم الستروجانوف البقري البرازيلي بالكيلو، كما توجد تخفيضات هائلة على الكفتة البقري البرازيلية الطازجة، وأيضاً البرجر البقري البرازيلي ذو الجودة العالية بالكيلو، وخصم كبير على التوب راوند البرازيلي، وعلى الجبن الشيدر بأنواعها.