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عمر شويل - جدة حيوان بحرف الواو، يمتلئ عالم الحيوان بعدد كبير من الحيوانات المختلفة والمميزة، فقد خلق الله سبحانه وتعالى حيوانات عديدة تختلف في الخواص والمميزات، والآن سوف نعرض لكم جميع الحيوانات التي تبدأ بحرف الواو للتعرف عليها.

حيوان بحرف الواو

تعتبر الحيوانات من الكائنات الحية التي تختلف في الشكل والحجم. ومن المعروف أن هناك حيوانات عديدة تبدأ بحرف الواو. ومنها حيوانات موجودة حاليًا. ومنها حيوانات مفترسة، بالإضافة إلى حيوانات أخرى مهددة بالانقراض. ولكل حيوان طريقة التغذية الخاصة به.

حيوانات تبدأ بحرف الواو

ومن أشهر الحيوانات التي تبدأ بحرف الواو ما يلي:

وطواط

ينتمي هذا الحيوان إلى فصيلة الثدييات، ويُطلق على “الخفاش”. ويستطيع الطيران. ولكنه ليس من الطيور. وليس لديه حاسة البصر. ولكن الوطواط يستطيع التعرف على مختلف الأماكن من خلال الموجات الصوتية التي يقوم بإطلاقها. ومن أهم مميزات الوطواط أنه يمتلك حاسة سمع مميزة جدًا. ويتغذى على أكل بعض الأسماك والحشرات والزواحف الصغيرة.

وعل

ينتمي هذا الحيوان إلى الثدييات، وهو تابع لفصيلة الأبقار. ولديه قرنين طويلين، ويعيش هذا الحيوان دائمًا في الجبال. ويتغذى على النباتات الورقية.

ورل

يشبه هذا الحيوان التمساح بشكل كبير، ولكن حجمه صغير. ويتغذى على الديدان والفئران الصغيرة، ويعيش دائمًا في الصحراء. لأنه يحب الأجواء الصحراوية.

وبر

ينتمي إلى الحيوانات القارضة، و يشبه الأرنب إلى حد كبير. وموطنه قارة أفريقيا، ويتغذى على الخضروات.

ويجو

ينتمي إلى الحيوانات الزاحفة، ويشبه السلحفاة. ولكن يتميز بضخامة الحجم، ويتغذى دائمًا على اللحوم.

حيوان مفترس بحرف الواو

نقدم لكم حيوانات مفترسة تبدا بحرف الواو كالاتي:

وشق

ينتمي إلى فصيلة الثدييات. وهو من الحيوانات المفترسة. ويشبه القطط. ولكن حجمه أكبر من القطط بكثير. ويتغذى على الأرانب والغزلان. ويعيش بشكل مستمر في الصحراء والغابات، وتعتبر قارة أفريقيا موطنه الأصلى.

حيوان منقرض بحرف الواو

وحيد القرن

يُطلق عليه اسم “الخرتيت” أيضًا، وهو حيوان بري، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالإنقراض، ويتغذى على النباتات والأعشاب الطبيعية.

حيوانات أخرى بحرف الواو

توجد حيوانات أخرى يبدأ اسمها بحرف الواو، وتعيش هذه الحيوانات في مختلف المناطق مثل الغابات والمناطق الصحراوية والبحيرات، ومن هذه الحيوانات:

وزغة، ورشان.

وروار، وز.

وبر،وقار.

وبذلك نكون قدنا الكم اسم حيوان بحرف الواو و حيوانات مفترسة بحرف الواو.