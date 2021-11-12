خاتمة بحث علمي، هي آخر مرحلة من مراحل كتابة البحث، وهى عنصر أساسي سواء في الرسائل أو الأبحاث لأنها تحتوى على كثير من المعلومات والعناصر المهمة عن البحث العلمي، وتكون خاتمة البحث تعتبر بمثابة المتممة لموضوع البحث ومنظومته الرائعة، المكونة من مقدمة وعناصر ومقترحات وشرح لموضوع البحث وفيما يلي سنتعرف كيفية كتابة خاتمة بحث صحيحة.

خاتمة بحث علمي

يتم كتابة خاتمة البحث بعد اعدد البحث بكل خطواته، و يتم كتابة ملخص البحث، واهم النتائج التي توصل لها الباحث في بحثة، واهم المقترحات التي يقرحها الباحث في تطوير موضوع البحث.

عناصر أساسية تضمنها خاتمة البحث

جملة افتتاحية تعبر أننا وصلنا لنهاية البحث مثل: في نهاية موضوعنا اليوم.

عرض الفكرة العامة المتضمنة لموضوع البحث.

يقوم الباحث بعرض الصعوبات التي واجهته ومجهوده في حلها أثناء كتابته للبحث.

ثم يقوم الباحث بعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها.

عليه أن يقوم بتحفيز الباحثين وقارئين هذا البحث على تناول القضية المقدمة من خلال البحث بشكل فعال.

كتابة جملة ختامية أخيرة في نهاية الخاتمة.

نماذج لخاتمة بحث

في نهاية المطاف لبحثي هذا، والذي تناولت من خلاله قضية تهمنا جميعا، وهذه القضية عن (أسم البحث)،وتتباين أهمية هذه القضية بين جميع الفئات العمرية، وأوضحت في بحثي توصيات هامة لمواجهة تلك المشكلة، وعلى العديد من المستويات.

إن رحلة بحثي هذا كانت للتعرف أكثر على مشكلة (اسم البحث). وأسبابها المتمثلة ( نذكر السباب باختصار شديد عناوين فقط). ويعلم الله عز وجل كم كان هذا شاقا. ولم يكن أبدا بالفعل اليسير. ولكن كان الحافز لي دوما أنني أريد نهضة مجتمعي وأن يخلوا من هذه المشكلة. وذلك خلال ما توصلت إليه من نتائج هامة تتمثل في(نكتب النتائج التي توصل لها الباحث في بحثة). وقدمت مقترحات عديدة لحل هذه المشكلة( نذكر المقترحات التي قدمها الباحث باختصار) وأرجو أن تأخذ بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ها قد وصلنا إلى مرسى سفينة العلم من خلال بحثي هذا. وأرجو أن تتقبلوا منى هذا العمل المتواضع. وان تأخذ نتائجه وتوصياته بعين الاعتبار والسلام ختام.

و بذلك نكون عضنا لكم طريقة عمل خاتمة بحث علمي بطريقة سهلة.