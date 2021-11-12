شوف عروض اكسترا أقوى عروض نصف السعر على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لا تفوتها Extra

عروض اكسترا تنفرد فروع ومتاجر Extra المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودي السعودية بتقديم عروض نصف السعر المذهلة تحت شعار التخفيضات الكبرى. كما أن هذه ليست أول مرة لها بعرض هذه الخصومات والتخفيضات الجبارة على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. كما نستعرض لكم في هذا المقال أهم وأفضل الماركات العالمية لمختلف الأجهزة الكهربائية بأسعار أكثر من مذهلة.

عروض اكسترا أقوى عروض نصف السعر على الأجهزة الإلكترونية لا تفوتها Extra

تقدم متاجر اكسترا خصومات على مختلف الأجهزة الكبرى تصل إلى 50% الشاشات الإلكترونية الرائعة الدقة تحت شعار التخفيضات الكبرى، وهدايا على كل جهاز قيمتها 99 ريال لا تفوت العرض.

احصل على خصم 50.03% على شاشة كلاس برو، تلفزيون بشاشة عرض مقاسها 42 بوصة. كما أن الجهاز يتميز بدقة وضوح عالية الجودة، ويتميز بوجود ذاكرة داخلية سعتها 4 ميجا بايت، وعشوائية مساحتها 64 ميجا بايت. ومن المميزات الأخرى أن يمكنك توصيل أكثر من جهاز أخر على التلفاز. متوفر بسعر مميز 699 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي ووفر 700 ريال. الجهاز به ضمان لمدة سنتين، بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 99 ريال.

خصم نصف السعر على تلفاز سوني، تلفزيون ذكي، بشاشة عرض حجمها 75 بوصة تجعلك تشاهده كأنك أمام شاشة سينيما عالية الوضوح. كما أنه مزودة بمنفذين يو إس بي، وذاكرة داخلية مساحتها 16 جيجا بايت. بسعر 5999 ريال بدلاً من 11999 ريال سعودي، ووفر 6000 ريال. كما يمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط بدفع قسط شهري 287 ريال لمدة 36 شهر.

Extra Offers الكبرى على الأجهزة الكهربائية

خصم 46.69% على إل جي مايكرويف من سمارت انفيرتر، سعة الجهاز 56 لتر. كما يمكنك تنظيفه بكل سهولة، ويتميزا بأن حرارته متساوية داخله، ومتعدد الطبخ. كما يتميز بأنه يعمل عن طريق اللمس Digital Touch، يعمل بقوة 1200 واط. بسعر 799 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي، ووفر 700 ريال، وضمان لمدة عامين.

خصم 50% على كلاس برو ثلاجة، مقاسها 6.2 قدم، بها باب واحد، متوفرة باللون الأبيض، ومستوى الكفاءة بها د، وضمان 5 سنوات، تجعل الطعام والمأكولات بها نضارة. بسعر 699 ريال بدلاً من 1399 ريال، ووفر 700 ريال.

Extra Offers نصف السعر على أفضل أنواع القلايات

خصم 50% على قلاية بدون زيت من فيليبس، 0.8 كيلو، بسعة 4.1 لتر، متوفر منها اللون الأسود. بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

استمتعي بشراء قلاية بدون زيت من فيليبس، تعمل بنظام الهواء الساخن، 1.2 كيلو، سعة القلاية 6.2 لتر، متوفرة باللون الأسود. بسعر 4499 ريال بدلاً من 999 ريال، ووفر 500 ريال.

تخفيضات اكسترا على أشهر وأفضل ماكينات القهوة