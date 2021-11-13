هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب فى دقيقتين بخلطة رائعة وخارقة للدهون

هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب ، من أكثر الأماكن التي تتعرض إلى الأوساخ بشكل مستمر هو السيراميك ولهذا تحرص جميع ربات البيوت والأمهات على التنظيف بشكل دوري ولكن هذا الشئ مرهق بشكل كبير جدًا لذلك يلجؤن إلى البحث على صفحات التواصل الاجتماعي علي خلطات ووصفات لتنظيف السيراميك بشكل نهائي و بأبسط الطرق وبمكونات متوفرة وهذا ما حرصنا على تقديمة لكم من خلال هذا المقال، سنقدم لكم افضل وصفة لتنظيف السيراميك.

هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب

في ظل ما نمر به من آباء و أمراض نتيجة لانتشار الجراثيم في كل مكان لهذا تسعى جميع النساء إلى التنظيف بشكل مستمر وازالة كافة الاوساخ من على الأسطح و السيراميك لكي تستطيع أن تحافظ على جميع أفراد عائلتها من الجراثيم والفيروسات، ولهذا حرصنا في تقديم وصفة سحرية تساعدك على إزالة الأوساخ و التطهير للقضاء على الفيروسات والأوساخ في وقت واحد، وإليكم المكونات وهي:

كوب من الخل الأبيض.

3 معالق كبيرة من الملح الخشن.

كوب من الكلور الخام.

3 معالق كبار من كربونات الصوديوم.

2 كوب من الماء الدافئ.

5 معالق من مسحوق الغسيل.

2 معلقة من العطر.

وعاء كبير محكم الغلق.

طريقة التحضير والاستخدام

لكي تحصلين على أفضل نتيجة من التنظيف والقضاء تمامًا على الاوساخ والدهون والجراثيم المتعلقة على أسطح السيراميك لابد من تطبيق هذا الخليط بشكل الصحيح وتحضيره بشكل الصحيح وهي: