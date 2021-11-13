هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب فى دقيقتين بخلطة رائعة وخارقة للدهون

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هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب ، من أكثر الأماكن التي تتعرض إلى الأوساخ بشكل مستمر هو السيراميك ولهذا تحرص جميع ربات البيوت والأمهات على التنظيف بشكل دوري ولكن هذا الشئ مرهق بشكل كبير جدًا لذلك يلجؤن إلى البحث على صفحات التواصل الاجتماعي علي خلطات ووصفات لتنظيف السيراميك بشكل نهائي و بأبسط الطرق وبمكونات متوفرة وهذا ما حرصنا على تقديمة لكم من خلال هذا المقال، سنقدم لكم افضل وصفة لتنظيف السيراميك.
هيرجع جديد وبيلمع.. تنظيف السيراميك بسهولة وبدون تعب
في ظل ما نمر به من آباء و أمراض نتيجة لانتشار الجراثيم في كل مكان لهذا تسعى جميع النساء إلى التنظيف بشكل مستمر وازالة كافة الاوساخ من على الأسطح و السيراميك لكي تستطيع أن تحافظ على جميع أفراد عائلتها من الجراثيم والفيروسات، ولهذا حرصنا في تقديم وصفة سحرية تساعدك على إزالة الأوساخ و التطهير للقضاء على الفيروسات والأوساخ في وقت واحد، وإليكم المكونات وهي:
- كوب من الخل الأبيض.
- 3 معالق كبيرة من الملح الخشن.
- كوب من الكلور الخام.
- 3 معالق كبار من كربونات الصوديوم.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- 5 معالق من مسحوق الغسيل.
- 2 معلقة من العطر.
- وعاء كبير محكم الغلق.
طريقة التحضير والاستخدام
لكي تحصلين على أفضل نتيجة من التنظيف والقضاء تمامًا على الاوساخ والدهون والجراثيم المتعلقة على أسطح السيراميك لابد من تطبيق هذا الخليط بشكل الصحيح وتحضيره بشكل الصحيح وهي:
- عليك في أول الأمر هو إحضار وعاء كبير لتحضير الخليط به.
- قومي بأرتداء القفازات قبل البدء في تحضير الوصفة لكي لا تتأذي أو تتعرض إلى الاصابة.
- الآن قومي بوضع مقدار كربونات الصوديوم داخل الوعاء واضافة الملح الأبيض عليه.
- قلبي المكونات ثم ضعي عليه مسحوق الغسيل واستمري في تقليبهم.
- قومي بوضع الخل الأبيض على المكونات وقلبي بواسطة ملعقة خشبية.
- ضيفي عليه كوب الكلور الخام واخلطيهم جيدًا.
- وفي النهاية ضعي الماء الدافئ والعطر واخلطيهم ثم ضعيهم في وعاء محكم الغلق.
- الآن تستطيع استعمال هذا الخليط على السيراميك المتسخ من خلال وضع كمية من الخليط على المكان المتسخ.
- اتركية لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم قومي بفركها بفرشاة التنظيف جيدًا ستلاحظين الفرق وازالة الأوساخ بكل سهولة.
- احرصي على استخدام هذا الخليط في تطهير السيراميك و الأسطح.
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