شوف عروض وخصومات شهر نوفمبر بمناسبة البلاك فرايدي 2021

خصومات نوفمبر بمناسبة البلاك فرايداي، منذ بداية شهر نوفمبر الحالي وبدأت الكثير من العروض والخصومات في عدد كبير من المتاجر والمحلات الكبرى والماركات الشهيرة في السعودية احتفالًا بشهر البلاك فرايداي التي بها يعلن عن الكثير من الخصومات التي تتخطى 80% في عدد كبير من تلك المتاجر والماركات الشهيرة لتقديم المنتجات بأسعار مخفضة للجميع لهذا نعرفكم على العروض والخصومات الرائعة المقدمة في السعودية بمناسبة البلاك فرايداي.

عروض شهر نوفمبر بمناسبة البلاك فرايداي

قامت مجموعة شهيرة من المتاجر الكبرى مثل أمازون وجوميا ونون وسوق بالإعلان عن عروض جديدة قبل الجمعة السوداء بها حيث تخطت الخصومات نسبة 90% على عدد كبير من المنتجات التي لا غنى عنها من قبل العملاء وكما نعلم فإن تلك المنصات أو المتاجر الإلكترونية تقدم للعملاء دائمًا أفضل المنتجات بأفضل جودة وأفضل سعر لهذا سارعوا بمعرفة عروض شهر نوفمبر وخصومات البلاك فرايداي في السعودية لشراء كل ما تحتاجون إليه قبل انتهاء العروض.

عروض أمازون لشهر نوفمبر 2021

أمازون هو موقع إلكتروني ضخم أمريكي له الكثير من الفروع حول العالم ليس في أمريكا فقط بل في السعودية كذلك والكثير من الدول العربية الأخرى وتقدم بمناسبة شهر نوفمبر العروض والخصومات التالية:

جميع أنواع الساعتين للجنسين عليها خصومات حتى 40%.

ومستلزمات واكسسوارات السيارات والدراجات النارية عليها خصم حتى 25%.

هاتف شاومي من أمازون عليه خصم رائع مع الحصول مجانًا على My smart band 6.

وليس هاتف شاومي فقط بل خصم قيمته 30% على جميع الهواتف الذكية الحديثة.

وكذلك على أنواع الحقائب والأحذية المختلفة خصم حتى 20% على منتجات الجنسين فقط.

عروض جوميا لشهر نوفمبر 2021

أما عن موقع جوميا الإلكتروني وهو أول من قام ببدء فكرة الجمعة السوداء في الدول العربية ويقدم عروض شهر نوفمبر التالية: