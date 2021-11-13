شوف عروض على باقات الانترنت المنزلي من زين

عروض باقات النت المنزلي من زين، تعلن شركة زين عن مجموعة عروض جديدة ورائعة على باقات الانترنت المنزلي للذين يستخدمون الإنترنت طوال الوقت بالتأكيد سيقدرون هذه العروض كثيرًا حيث وفرت الشركة عروضها على باقات الانترنت الغير محدودة وسرعات إلى 200 ميجا بايت وبسعر رائع مقابل تلك العروض تعرفوا على عروض الباقات من شركة زين للاتصالات كبرى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

عروض زين على الانترنت المنزلي

شركة زين واحدة من الشركات الكبرى في السعودية في مجال الاتصالات والإنترنت والتي تسعى طوال الوقت إلى توفير أفضل عروضها وخدماتها للعملاء وخاصةً على أكثر الأشياء التي يحتاجون إليها ولا يستطيعون الاستغناء عنها مثل الانترنت وعروض زين الحالية على باقات الانترنت المنزلية منها:

باقة انترنت منزلي لا محدود تصل سرعة التحميل حتى 200 ميجا بايت مع مجموعة مزايا مختلفة مثل اشتراك مجاني في خدمة OSN Streaming والحصول على مقوي واي فاي مجاني والاشتراك المجاني في GeForce Now والسعر 149.5 ريال سعودي فقط.

وتقدم شركة زين عرض على باقة أساسية نت منزلي لا محدود تصل السرعة للتحميل إلى 100 ميجا مضاف لها حوالي 20 ميجا للأبلود والسعر 289 ريال سعودي فقط.

وعرض آخر على باقة الانترنت المنزلي ذات السرعة اللامحدودة بريميوم فهي باقة ذات سرعة غير محدودة للتحميل والأبلود وبها مزايا أخرى رائعة وهي إمكانية الاشتراك المجاني في خدمتي GeForce Now وكذلك خدمة OSN Streaming وأيضًا خدمة ستارز بلاي للاستمتاع بمزايا تلك الخدمات وأيضًا الحصول على جهازين مقوي واي فاي أما عن السعر فكل ذلك بسعر 401.35 ريال سعودي فقط.

باقات الانترنت المفوتر من زين

وهناك مجموعة مختلفة من باقات الانترنت المفوتر التي تقدمها شركة زين للعملاء منها: