نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اعرف أحدث عروض لولو ماركت السعودية على الجوالات والفواكه واللحوم بخصومات لولو الـ50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أحدث عروض لولو ماركت السعودية في جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة على الجوالات الهواتف الذكية والفواكه والخضراوات واللحوم ضمن خصومات لولو ماركت الأسبوعية، حيث يسأل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الخصومات التي يقدمها لولو ماركت من جديد بتخفيضات تصل إلى 50% على جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، حيث أن الماركت هو من أفضل المتاجر السعودية الذي يقدم العديد من التخفيضات والعروض والهدايا في السعودية وغير من دول العالم العربي.

أحدث عروض لولو ماركت السعودية

ونقدم لكم أحدث عروض لولو ماركت السعودية الكثير من المنتجات التي عليها تخفيضات كبيرة وهي: لحم الجمل مع خليط الروست الإيطالي، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر سمك التونة الكبير للكيلو، وعلى سعر قطع اللحم الجاموسي الهندي، وغيره على الطازج المحلي بالعظم، سعر السمك السلمون كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر لحم العجل المحلي بدون عظم، وكذلك على سعر لحم النعيمي للشاه المقطع بالعظم، ويوجد أيضاً بالماركت خصم مميز على سعر أفخاد الدجاج، والأرجل الغليظة، والرفيعة من ماركة الإنتاج السعودية،

عروض لولو ماركت

نعرض لكم أبرز المنتجات التي تحتوى على خصومات رائعة ضمن عروض لولو ماركت على الفواكه والخضراوات كالتالي:-

كيس بصل وسط سعودي بسعر 2.95 ريال بدلًا 6.95 ريال.

دجاج مجمد 1200 جرام في 10 بسعر 109.95 ريال بدلًا من 154 ريال.

هيد اند شولدرز شامبو 400 / بلسم 360 مل بسعر 10.95 ريال بدلًا من 24.15 ريال.

كيلو عنب أبيض بدون بذكر يوناني بسعر 9.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال.

كيلو تفاح رويال جالا إيطاليا بسعر 6.95 ريال بدلًا من 10.95 ريال.

1 كيلو مانجو كيث مصري بسعر 7.95 ريال بدلًا من 12.95 ريال.

كيلو باذنجان كبير سعودي بسعر 2.95 ريال بدلًا من 4.45 ريال.

1 كيلو فاصوليا فرنسية سعودي بسعر 9.95 ريال بدلًا من 19.95 ريال.

أناناس إندونيسيا 7.50 ريال للحبة بدلًا من 11.70 ريال.

عروض لولو ماركت على اللحوم

يبلغ سعر كيلو لحم نعيمي شاه مقطع بالعظم بسعر 38.90 ريال بدلًا من 48.95 ريال.

1 كيلو لحم بقري باكستاني بالعظم بسعر 24.90 ريال بدلًا من 32.90 ريال.

كيلو لحم عجل محلي بدون عظم بسعر 44.90 ريال بدلًا من 59.90 ريال.

فراغ الذهبي قطع دجاج مشكلة 900 جرام بسعر 8.50 ريال بدلًا من 14.85 ريال.

كيلو روبيان مطبوخ بسعر 28.90 ريال بدلًا من 39.90 ريال.

أما كيلو سمك بلطي محلي بسعر 19.90 ريال بدلًا من 24.90 ريال.

عروض لولو ماركت على الجوالات

تقدم عروض لولو ماركت على الجوالات هاتف جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s بمساحة داخلية سعتها 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت للرام، الجيل الخامس، بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 بمساحة داخلية سعتها 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت للرام، الجيل الرابع، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.