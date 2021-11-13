شوف خصم 50% في هايبر بنده بالسعودية على السلع الغذائية

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عمر شويل - جدة أجدد عروض هايبر بنده في السعودية على السلع الغذائية، توفر بندة إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، فتعمل بندة في كافة فروعها على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع، فالهدف الأساسي الذي تعمل بندة من أجله هو توفير كل ما يحتاج إليه العميل من منتجات، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على كل ما يحتاج إليه منزلكم عليكم سرعة التوجه إلى بندة وستحصلون على كل ما ترغبون فيه.

عروض بندة في المملكة العربية السعودية:

وفرت بندة عرض على الكثير من المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي” انجليش كيك فانيليا بيك لاند 500 جرام ويحتوي العرض أيضاً على تايجر شبسى جبنة متبلة، يحتوي العرض أيضاً على تونة مفتتة توناتو 140 جرام بالإضافة إلى ملح يود كوكس 200 جرام، وهناك كذلك كيندر جوي شوكولاتة للبنين من 20 جم إلى 16 عبوة، يشمل العرض على بسكويت فينجر من اولكر، 55 جم وعبوة من 12، كذلك فول مدمس حدائق كاليفورنيا – 400 جرام ولكن كذلك تايجر بطاطس بالفلفل الحلو 71 جرام ويشمل العرض أيضاً على كيلوجز نودلز نكهة السجق 110 جرام.

خصومات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية:

توفر بندة إلى عملائها عروض على مختلف المنتجات التي منها كلاً من التالي” زيت عباد الشمس صني2.4 لتر، ويشمل العرض أيضاً على كيندر جوي شوكولاتة للبنات 20 جرام وثم كذلك خلطة مشاوي دجاج من ماجي 40 جرام.

يشمل العرض أيضاً على مكرونة شرايط ريجينا 1كجم، وثم كذلك مكرونة اسباجيتى ريجينا واحد كيلو جرام، فيشمل العرض أيضاً على أوريو بسكويت مغطي بالشوكولاتة محشو بالكريمة 34 جرام وأيضا كذلك خل أبيض من وادي فوود لتر واحد وثم كذلك صلصة طماطم سمارت 300 جرام.

المزيد حول بنده هايبر في السعودية:

تعتبر بندة واحدة من أهم المتاجر التي توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فإذا كنتم في حاجة للحصول على كل ما يحتاج إليه منزلكم فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع بندة وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من منتجات.