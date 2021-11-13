شوف أسعار رائعة في اكسترا السعودية اليوم على جوالات متنوعة

تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول، تقدم اكسترا عروض وتخفيضات على مختلف هواتف المحمول من ماركات عالمية على سبيل المثال آبل وأوبو وريد مي وغيرهم الكثير من الأنواع فتوفر الشركة لعملائها الكثير من الأموال، فإذا كنتم في حاجة للحصول على هاتف جديد وبأقل الأسعار فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا فلدى الشركة أكثر من فروع في أرجاء المملكة العربية السعودية وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض من قبل اكسترا.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من الأسعار والتخفيضات التي تتناسب مع كافة الفئات وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يشمل العرض على هاتف تكنو سبارك 7 برو، 4 جي، مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يضم العرض على سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

توفر اكتسرا عرض على هاتف هونر50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر.

يشمل العرض على هاتف لافا في بلاس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف تكنو سبارك 7 برو، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يضم العرض على آبل أيفون 13 ماكسن 5 جي، 1 تيرابايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

يحتوي العرض على لينوفو كيه 13، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

خصومات اكسترا على هواتف المحمول