- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، تكون شركة اكسترا متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تكون مستمرة في قيامها بتقديم العروض القوية والخصومات الرائعة للغاية، حيث أنها أيضًا تحرص جدًا على تقديم تلك العروض والخصومات، فالشركة تعتبر من إحدى الشركات التي يتم تواجدها بالمملكة فهي متخصصة في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وبيع الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية أيضًا، حيث يتوافر حوالي 42 فرع في السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات ألحق العرض
تخفيضات اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل للأسواق المالية بالسعودية، وهذا قد حدث في شهر ديسمبر في عام 2018، حيث أن تلك الشركة متخصصة في بيع العديد من الأمور ومنها، مستلزمات الوقاية الشخصية، وأيضًا الإلكترونيات الاستهلاكية من ضمنها، هواتف الجوال والكاميرات والكثير من الأمور الثانية، كما أن المعارض المتخصصة بشركة اكسترا قد تم وصولها إلى نحو 47 معرض بالسعودية، وعدد 52 معرض يتم توزيعهم في أماكن متعددة بالخليج العربي.
عروض اكسترا اليومية
- تنزيلات اكسترا على سعر آلة صنع القهوة من النوع نسبرسو اينيسيا مع صانع الرغوة باللبن باللون الأسود يكون 659 بدلًا من 849 ريال سعودي.
- سعر براد المياه من النوع ماجيك حار البارد باللون الذهبي يكون 899 بدلًا من 1359 ريال سعودي.
- القلاية الهوائية من النوع ديلونجي 1400 واط حجم 1.25 كيلو باللون الأبيض يكون بسعر 599 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- محضرة الطعام من النوع مولينكس 1100 واط بستة سرعات مصنوع من الاستيل يكون بسعر 1249 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس المكونة من أربعة قطعة نوعها هوميز باللون البيج يكون بسعر 699 بدلًا من 1298 ريال سعودي.
- سعر كاميرا المراقبة المنزلية من النوع إيمو تدعم الواي فاي بأربعة ميجا بكسل تدعم الرؤية الليلية باللون الأبيض يكون سعرها 219 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- فري بودز 3 من النوع هواوي مع خاصية إلغاء الضجيج باللون الأبيض يكون سعرها 369 بدلًا من 659 ريال سعودي.
- الفرشاة الخاصة بتصفيف الشعر من النوع بيبي ليس يكون بسعر 179 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- ماكينة الحلاقة الخاصة بالجسم من النوع فيليبس يكون سعرها 99 بدلًا من 179 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ألحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.