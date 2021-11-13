شوف تخفيضات خيالية ضمن عروض اكسترا الكبرى تتجاوز 50% على جميع الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة تخفيضات خيالية ضمن عروض اكسترا الكبرى تتجاوز 50% على جميع الأجهزة الكهربائية، عروض جديدة وخصومات بمبالغ كبيرة أعلنت عنها اليوم معارض اكسترا بالسعودية، حيث يقدم الصرح التجاري الضخم عروض رائعة دائماّ وخاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، تلك الأيام التي ينتظرها الكثيرين للحصول على خصومات وعروض كبيرة على السلع والأجهزة بأنواعها. وتقدم معارض اكسترا اليوم مجموعة هائلة من العروض بتخفيضات تتجاوز 50% على الغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة.

تخفيضات اكسترا الكبرى بالسعودية على الأجهزة

يتوفر خلاط فليبس 450 وات بسعر 109 ريال بدلاً من 198 ريال بتخفيض 45% ضمن عروض اكسترا السعودية، وتتوفر كبة كهربائية فليبس بسعر 84 ريال بدلاً من 169 ريال بتخفيض يبلغ 51%. كما تتوفر مفرمة الخضار والبصل من نوع فليبس بسعر 169 ريال بدلاً من 249 ريال، وتتوفر مفرمة البصل والخضار مولنيكس 300 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 169 ريال، وتتوفر منها 500 وات مولنيكس بسعر 145 ريال بتخفيض 36%. وتتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى قطاعة البصل والخضار كينوود 500 وات بسعر 109 ريال فقط، وكبة كينوود 400 وات بسعر 95 ريال فقط.

تتوفر مفرمة الخضار كينوود مع دورق 500 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 229 ريال، وتتوفر مفرم لحم 1000 وات مولنيكس بسعر 269 ريال فقط ويمكنك التقسيط ودفع قسط شهري 13 ريال. كما يتوفر هاند بليندر فليبس 650 وات ستاليس بسعر 119 ريال، ويتوفر هاند بليندر براون بسعر 115 ريال فقط. وتتضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية هاند بليندر براون 1000 وات، بسعر 209 ريال ومولنيكس 800 وات بسعر 179 ريال بخصم يبلغ 41%.

عروض اكسترا السعودية على الثلاجات

تتوفر عروض وخصومات كبيرة على ثلاجات صغيرة الحجم للمكتب أو غرف النوم، حيث تتوفر ثلاجة كلاس برو باللون الفضي 6 قدم بسعر 949 ريال فقط وتخفيض يصل إلى 37%، وثلاجة غرفة المكتب رايو بسعر 749 ريال تخفيض 47%، وثلاجة كلاس برو أصغر بسعر 449 ريال تخفيض 38%. وتتضمن عروض اكسترا الكبرى الغسالات هاف اوتوماتيك حيث يتوفر نوع توشيبا 6.5 كيلو بسعر 899 ريال تخفيض خيالي، وتتوفر غسالة شارب بسعر 1104 ريال ويمكنك دفع قسط شهري 53 ريال، وتتوفر غسالة ميديا بسعر 949 ريال توفير 21% ويمكنك دفع قسط شهري 44 ريال فقط.

تخفيضات اكسترا على الغسالات

وفي العروض الخاصة بالغسالات قدمت اكسترا ضمن تخفيضات اليوم غسالة هاف اوتوماتيك دايو 10 كيلو، وذلك بسعر 899 ريال وتخفيض يبلغ 44%، مع إمكانية التقسيط ودفع قسط شهري 43 ريال فقط، وتتوفر غسالة هاف اوتوماتيك كاندي 10 كيلو بسعر 799 ريال بدلً من 1399 ريال تخفيض 43%، وتتوفر غسالة كاندي 13 كيلو بسعر 949 ريال، وتتوفر غسالة باناسونيك 16 كيلو بسعر 2299 ريال، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال.