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من المشكلات الكبري التي تواجه غالبية السيدات خاصة في فصل الشتاء هي تكوين طبقات القشور في القدم ويصبح القدم له ملمس خشن وناشف، ونتيجة لهذه القشور من الممكن أن تسبب لكي العديد من الجروح نتيجة لكثرة التشققات والقشور، بالإضافة إلي أن هذه القشور والتشققات تمنعكي من إرتداء بعض الأحذية المفتوحة لأن القدم يبدو بمظهر غير مقبول وغير لائق، وتصبح المعاناة الكبري من هذه التشققات في فصل الشتاء حيث الجو السقيع والبارد يعمل علي زيادة القشور والتشققات، لذلك تحلم الكثير من السيدات للوصول إلي قدم ناعم الملمس ولامع واللون الوردي الطبيعي خالي من القشور والتشققات ولكنهم يعتقدون ان هذه الأحلام صعبة الوصول إليها إلا في مراكز التجميل عن طريق عمل الباديكير وسوف يكلف عليكي أسعار غالية الثمن. علاج تشقق القدمين المكونات نصف كوب من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الخل.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح.

كمية كبيرة من الماء الدافئ مائل للغليان قليلا.

ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير او إناء كبير، ونضيف به كمية كبيرة من الماء الدافئ.

ثم نضيف إلى الماء الدافئ، خمسة ملاعق كبيرة من الملح، ونضيف عليها كوب إلا ربع من الخل الأبيض.

ثم نضيف إلى الماء الدافئ، خمسة ملاعق كبيرة من الملح، ونضيف عليها كوب إلا ربع من الخل الأبيض. نخلط هذه المكونات مع الماء الدافئ حتي يذوب الملح مع الخل والماء.

ثم نضيف إلي هذه المكونات، نصف كوب من عصير الليمون مع إضافة بعض من قشور الليمون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من دم الغزال.

ثم أحضري قطعة من الليف الخشن المستخدم في إزالة الجلد الميت والقشور.

ثم ضعي قدميكي في هذا الماء المحتوى علي كل هذه المكونات المضافة، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تتمكن هذه المكونات من إذابة الجلد الميت وتساقطه.

ثم عليكي بفرك قدميكي بهذه القطعة الليف الخشنة، واستمري في فرك قدميكي حتي تتمكني من الحصول على قدم نظيف خالي من القشور والجلد الميت.

بعد التخلص من هذه العملية، عليكي بأن تستخدمي الجليسرين الطبي لترطيب منطقة القدمين، وكرري هذه العملية مرة واحدة في كل خمسة عشر يوما. الوسوم عمر شويل - جدة بمسحة واحدة تخلصي من تشقق القدمين والقشور نهائياً ضعي الخلطة قبل النوم وستبهرك النتيجة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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