نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين متاحة بالمملكة حتى 13 نوفمبر 2021 وهذا من موقع اكسترا extra بالتخفيضات الكبرى بأسعار خاصة من أكسترا السعودية، وتضم الخصومات أجهزة ذكية ومستلزمات منزلية بخصم كبير حتى نفاذ الكمية، حيث تم طرح الكثير من المنتجات التي تهم المقيمون في المملكة العربية، حتى يجدون كل احتياجاتهم في مكان واحد.

عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على الكثير من التخفيضات الكبرى الخاصة بالأجهزة المنزلية، مثل الشاشات، والمكانس الكهربائية، وأجهزة كي الملابس، بالإضافة إلى الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وبهذا تتيح اكسترا اون لاين كل أجهزة المنزل بفروعها، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باكسترا تخفيضات السعودية ، وتتاح الخصومات إلى يوم 13 نوفمبر 2021، أو حتى نفاذ الكمية.

عروض اكسترا

يوجد في اكسترا شاشات متعددة من ماركات مختلفة والتي من أشهرها شاشات ال جي ، و سامسونج samsung ، فهما من أشهر الماركات في المملكة، حيث يزودون أجهزتهم من الشاشات بتقنيات حديثة تميزهم عن غيرهم، ولهذا نعرض لكم أسعار شاشات اكسترا الجديدة والذكية التي يوجد منها مقاسات كثيرة تناسب كل الغرف والمكاتب.

تخفيضات اكسترا

شاشات سامسونج 55 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم كبير 45.72%.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 4999 ريال سعودي، بخصم قدره 47.37%.

شاشات سامسونج 75 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 12499 ريال سعودي، بخصم 44%.

اكسترا

لا يخلو بيت في المملكة من الأجهزة المنزلية، وخاصةً أجهزة التنظيف من المكانس التي يوجد منها أنواع كثيرة في السعودية، حيث تم طرح الكثير منها بتكنولوجيا متطورة تساعد ربة المنزل في التنظيف بأسرع وقت دون بذل الكثير من الوقت والمجهود، ونترككن مع الأسعار التي يمكنكم الاستفادة منها مع خدمة تقسيط اكسترا المميزة.

extra

جهاز كواية بخار يدوية من فيليبس philips سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي.

سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي. جهاز كواية بخار يدوية من تيفال tefal بلونين أبيض وأسود، بقوة 1300 واط، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي، بخصم 39.51% أو بالتقسيط بقيمة 10 ريال سعودي.

أكسترا

تمدكم اكسترا السعودية بجديد الخصومات الخاصة بأجهزة المطبخ، ومنها الأفران الكهربائية ومبردات الماء، والتي توجد في المعارض بسعر مخفض من شركات كلاس برو وبرنسس، وبهذا نكون قدمنا مختلف الأجهزة المنزلية التي تناسب كل أسرة.

موقع اكسترا السعودية

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح باللون الأبيض، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي، بخصم 50%.

براد ماء حار وبارد من ماجيك، متاح باللون الذهبي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1359 ريال سعودي، بخصم 33.85%.

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح بلون أسود ستيل، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم 35.11%.

قدمنا لكم أجدد ما قدمته اكسترا عروض السعودية في موسم التخفيضات الكبري الذي يستمر حتى 13 نوفمبر 2021، وبهذا يمكنكم معرفة كل تفاصيل أسعار الأجهزة قبل التسوق، حتى يتاح لكم فرصة المقارنة بينها لتختارون ما يناسبكم منها.