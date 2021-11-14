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محمد سياف - ابو ظبي - سنتحدث اليوم عن رقم خدمة عملاء البنك الاهلي الخط الساخن، والذي يقدم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة من خلال 379 فرعًا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نبذه عن البنك الاهلي المصري

تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 وهو يعد أقدم وأكبر بنك في مصر ولديه حاليًا شبكة فروع تتكون من 516 فرعًا في مصر ومن بين هذه الفروع 267 فرعًا تقدم جميع الخدمات المصرفية للجمهور الخارجي، و 35 وحدة تقوم بجميع الأنشطة المصرفية و 36 مكتبًا في المؤسسات السياحية تقدم خدمة صرف العملات الأجنبية بالإضافة إلى تواجد خارجي في عدد من قارات العالم المختلفة.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلى

الخط الساخن: 19623.

رقم التليفون: 0225945000.

رقم التليفون من خارج مصر: 0020219623.

رقم الفاكس: 0225945137.

البنك الأهلى المصرى اون لاين

كما يمكنك الاطلاع على الخدمات والمنتجات التي يقدمها من خلال موقع الإنترنت الخاص بهم من هنا، كما يمكنك التعرف على كافة خدماته ومنتجاته من خلال هذا الموقع بما في ذلك شهادات الاستثمار والقروض وجهات الاتصال، والحسابات الشخصية.

خدمة عملاء البنك الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعى

خلاف الرقم الخاص بخدمة العملاء، يمكنك أيضاً التواصل مع خدمة عملاء البنك الاهلي المصري عن طريق إرسال رسالة لهم على صفحة البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.

فروع خدمة عملاء البنك الاهلي المصرى

يحتوي كل فرع من فروع البنك الأهلي المصري على منطقة خدمة عملاء مخصصة للبنك يمكنك الذهاب مباشرة إلى الفرع أو البحث عن أقرب فرع إليك على موقع البنك الأهلي، والاتصال بالفرع من خلال خدمة عملاء الفرع.

خدمات يقدمها البنك الاهلي عبر الخدمة الذاتية