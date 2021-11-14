شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 66% على هذه المنتجات

عروض بنده السعودية، يعطي هايبر بنده العديد من العروض الرائعة والخصومات المذهلة والقوية اليوم الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر في سنة 2021، إلى جميع زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المواطنين ينتظرون هذه العروض وكذلك الخصومات التي يقوم بتوفيرها هايبر بنده ويتطلبها الكثير منهم، وهذا لأن تلك العروض تحتوي على مقدار كبير من الخصومات على المستلزمات والمنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية.

عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

عروض بنده السعودية

خصومات بنده من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1970، بأنها من إحدى الشركات التي تختص في الأسواق التجارية، وهذا لكي يتم بيع كل المستلزمات الغذائية، ثم انتشرت بصورة واسعة حتى صارت من إحدى الشركات المشهورة في تلك المجال عند توافر العديد من المجموعات المتخصصة بصافولا والتي كانت تستحوذها من نهاية القرن العشرين حتى هذا اليوم، كما أن الشركة في تلك المدة تتضمن على مائتي فرع متوزعين في 38 مدينة في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 1 + 1 من مزيج الكيك فوستر كلاركس مقدار 500 جرام سعرها يكون 12.50 بدلًا من 25 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر الكيلو جرام من التوب راوند البرازيلية يكون 37.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم مقدار كيلو جرام من البرجر البقري البرازيلي يكون بسعر 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

400 جرام من خبز البرجر مع البطاطس من النوع لوزين يكون سعرها 5.95 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.

خصومات بنده