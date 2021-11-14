شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر خصم من 20% وحتي 60% على كافة المنتجات تسوق بسرعة الآن

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عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، فهذه الشركة تكون مستمرة في القيام بتقديم العروض القوية والمذهلة للغاية، فهي أيضًا تكون شديدة الحرص لكي تقدم تلك العروض والخصومات، وتعتبر من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي تكون متخصصة في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا بيع الأجهزة والأدوات المنزلية، حيث أنه يتواجد حوالي 42 فرع بالمملكة، وكذلك عدد اثنان آخرين في عمان والبحرين.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ألحق التخفيضات
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد حدث هذا في شهر ديسمبر سنة 2018، كما أن شركة اكسترا متخصصة في بيع الكثير من الأشياء ومنها، منتجات العناية الشخصية، وأيضًا الإلكترونيات الاستهلاكية مثلاً، هواتف الجوال والكاميرات والكثير من المستحضرات الأخرى، كما أن معارض الشركة قد وصلت نحو 47 معرضًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، و52 فرعًا يتم توزيعهم في أماكن متفرقة بالخليج العربي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع آبل آيفون سعة 64 جيجا بايت، 6 جي رام باللون الأحمر يكون بسعر 2899 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا هاتف من النوع سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت باللون البرونزي يكون بسعر 5799 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم سعر المكيف الجداري نوعه جري 18500 وحدة للتنظيف الذاتي، بارد فقط يكون 2299 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 22000 وحدة لتوزيع الهواء في أربعة نواحي بارد يكون بسعر 2299 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الأسبوعية
- عروض اكسترا اليوم ماكينة صنع القهوة من النوع فيليبس حجم 1.2 لتر باللون الأسود 1000 واط يكون سعرها 719 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- براد المياه من النوع اس كي ماجيك الحار والبارد باللون الأسود يكون بسعر 949 بدلًا من 1449 ريال سعودي.
- سعر القلاية بدون زيت من النوع فيليبس حجم 1.2 كيلو 6.2 لتر باللون الأسود مع نظام الهواء الساخن يكون 499 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- سعر الميكرويف من النوع إل جي سولو حجم 42 لتر باللون الأسود يكون 599 بدلًا من 1049 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر خصم من 20% وحتي 60% على كافة المنتجات تسوق بسرعة الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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