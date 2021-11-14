شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر خصم من 20% وحتي 60% على كافة المنتجات تسوق بسرعة الآن

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، فهذه الشركة تكون مستمرة في القيام بتقديم العروض القوية والمذهلة للغاية، فهي أيضًا تكون شديدة الحرص لكي تقدم تلك العروض والخصومات، وتعتبر من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي تكون متخصصة في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة، وأيضًا بيع الأجهزة والأدوات المنزلية، حيث أنه يتواجد حوالي 42 فرع بالمملكة، وكذلك عدد اثنان آخرين في عمان والبحرين.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ألحق التخفيضات

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت الأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد حدث هذا في شهر ديسمبر سنة 2018، كما أن شركة اكسترا متخصصة في بيع الكثير من الأشياء ومنها، منتجات العناية الشخصية، وأيضًا الإلكترونيات الاستهلاكية مثلاً، هواتف الجوال والكاميرات والكثير من المستحضرات الأخرى، كما أن معارض الشركة قد وصلت نحو 47 معرضًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، و52 فرعًا يتم توزيعهم في أماكن متفرقة بالخليج العربي.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع آبل آيفون سعة 64 جيجا بايت، 6 جي رام باللون الأحمر يكون بسعر 2899 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف من النوع سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت باللون البرونزي يكون بسعر 5799 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم سعر المكيف الجداري نوعه جري 18500 وحدة للتنظيف الذاتي، بارد فقط يكون 2299 بدلًا من 3499 ريال سعودي.

المكيف الجداري من النوع كلاس برو 22000 وحدة لتوزيع الهواء في أربعة نواحي بارد يكون بسعر 2299 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية