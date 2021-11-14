نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل إلى 56% في عروض نهاية العام ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 56% في عروض نهاية العام ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى، نقدم لكم اليوم قائمة بأبرز عروض نوفمبر على أجهزة المنزل خاصة تصفيات الغسالات والثلاجات، والتي توفرها معارض اكسترا في هذا التوقيت من كل عام، حيث شملت عروض اليوم خصم كبير على عديد من الطرازات المتنوعة التي يحتاجها كل بيت كتجديد؛ بدلاً من الصيانة التي لا تجدي نفعاً في كثير من الأحيان، لذا تابع معنا قائمة عروض اليوم ولا تتردد في اختيار العرض الذي يناسبك بأرخص سعر على الإطلاق.

عروض اكسترا الكبري نوفمبر 2021

توفرت عروض جديدة ضمن تصفيات شهر نوفمبر على غسالات الملابس، حيث يتوفر نوع ميديا 6 كيلو برامج مختلفة أفقية بفتحة علوية، بسعر 1049 ريال بدلاُ من 1499 ريال وبتخفيض 30%، وتتوفر غسالة كاندي أفقية 8 كيلو بفتحة علوية بسعر 1199 ريال بدلاً من 2699 ريال وخصم 56%. كما تتوفر غسالة توشيبا فل أوتوماتيك 7 كيلو بفتحة علوية، بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال، وتتوفر غسالة هاير بفتحة علوية 6 كيلو 8 برامج بسعر 999 ريال فقط ضمن عروض اكسترا الكبرى على الغسالات، وتتوفر غسالة دايو بفتحة أمامية 9 كيلو 15 برنامج بسعر 1699 ريال بدلاً من 3399 ريال وخصم 50%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال.

توفرت كذلك غسالة دايو 7 كيلو 15 برنامج بسعر 1349 ريال فقط وبتخفيض 50%، وأيضاً غسالة فل أوتوماتيك سامسونج 8 كيلو بسعر بسعر 2299 ريال في عرض خاص ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال. وتتضمن عروض اكسترا الكبرى غسالات الأواني حيث تتوفر غسالة أطباق بسعر 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال وخصم 34%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 184 ريال. كما يتوفر فريزر هيوود افقي 10.5 قدم بسعر 1499 بدلاُ من 1799 ريال وبتخفيض 17%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال.

تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

وننتقل معكم إلى عروض اكسترا في شهر نوفمبر على الثلاجات، حيث تتوفر ثلاجة كلاس برو باللون الأبيض 18 قدم بسعر 1849 ريال فقط وخصم 41%، وتتوفر ثلاجة هاير 16 قدم باللون الفضي بسعر 3099 ريال بدلاَ من 3899 ريال وبتخفيض 21%، ويمكنك التقسيط ودفع مبغ شهري 149 ريال. تتوفر كذلك ثلاجة هيتاشي 15.9 قدم باللون الفضي بسعر 2899 ريال بدلاً من 3769 ريال وخصم 24%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال، ويتوفر اللون الأبيض بسعر 2749 ريال وبتخفيض 27% أو تقسيط 132 ريال شهريا، تتوفر كذلك ثلاجة ال جي 15.4 قدم ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية، وذلك بسعر 3099 ريال بدلاً من 4699 ريال وخصم يصل إلى 35%.