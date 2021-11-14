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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60% في البلاك فرايداي في المقال التالي
عروض جرير السعودية، تعتبر مكتبة جرير من إحدى المكاتب الرائدة بالأسواق التي تخص كل احتياجات المدارس، وأيضًا متطلبات المكاتب، كما يتواجد في المكتبة الألعاب التي تخص الأطفال مع الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية والأدوات الهندسية والبرامج والآثاث الذي يخص البرامج، كما أن من أحسن ما تتميز به المكتبة هي سمعتها الحسنة التي حصلت على احترام واسع بالمملكة العربية السعودية بين زبائنها لكي تتمكن من الحصول على ما تريده.
عروض جرير بلاك فرايداي على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 65%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم وصول عدد الأفرع في مكتبة جرير نحو تسعة وثلاثون فرعًا تقريبًا يتم توزيعه في العديد من المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية، كما وصل العدد الخاص بالعمال بمكتبة جرير نحو ألف ومائتان عامل من متنوع الجنسيات، حيث أن الفرع الأول الذي يخص المكتبة بدايته كانت في سنة 1979 في محل ذات الحجم الصغير الذي يختص لبيع المستلزمات والمستحضرات الدراسية، وكذلك الكتب والمجلات وأيضًا الأدوات القرطاسية في شارع يسمى “المتنبي” يتواجد بالرياض.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على شاشة التليفزيون من النوع تي سي ال حجم 85 بوصة بالدقة العالية الترا اتش دي يكون بسعر 8999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- عروض جرير لاب توب الخاص بالألعاب من النوع ام اس اي حجم 15 بوصة يكون بسعر 10999 بدلًا من 11999 ريال سعودي.
- خصومات جرير كمبيوتر المحمول من النوع ايسر نيترو حجم 15.6 بوصة يكون بسعر 7699 بدلًا من 8499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية مادة تنظيف جهاز الحاسوب من النوع بانزر جلاس رش مرتين في اليوم يكون سعره 89 ريال سعودي.
- طلاء الأكريلك من النوع بلايد فوك آرت باللون الأبيض يكون سعره 9 ريال سعودي.
- المصباح الخاص بالقراءة الذي يتناسب مع كافة مقاسات الكتب من النوع روكو سعره يكون 9 ريال سعودي.
- اللمبة الليد (الكشاف اليدوي) التي تعمل بالبطارية من النوع تورش باللون الاسود يكون سعره 22 ريال سعودي.
- سعر كتاب منهجية البحث العلمي يكون 83 ريال سعودي.
- سعر كتاب التعليم والتعلم الإلكتروني يكون 69 ريال سعودي.
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