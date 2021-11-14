شوف عروض جرير على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60% في البلاك فرايداي

عروض جرير السعودية، تعتبر مكتبة جرير من إحدى المكاتب الرائدة بالأسواق التي تخص كل احتياجات المدارس، وأيضًا متطلبات المكاتب، كما يتواجد في المكتبة الألعاب التي تخص الأطفال مع الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية والأدوات الهندسية والبرامج والآثاث الذي يخص البرامج، كما أن من أحسن ما تتميز به المكتبة هي سمعتها الحسنة التي حصلت على احترام واسع بالمملكة العربية السعودية بين زبائنها لكي تتمكن من الحصول على ما تريده.

عروض جرير بلاك فرايداي على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 65%

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم وصول عدد الأفرع في مكتبة جرير نحو تسعة وثلاثون فرعًا تقريبًا يتم توزيعه في العديد من المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية، كما وصل العدد الخاص بالعمال بمكتبة جرير نحو ألف ومائتان عامل من متنوع الجنسيات، حيث أن الفرع الأول الذي يخص المكتبة بدايته كانت في سنة 1979 في محل ذات الحجم الصغير الذي يختص لبيع المستلزمات والمستحضرات الدراسية، وكذلك الكتب والمجلات وأيضًا الأدوات القرطاسية في شارع يسمى “المتنبي” يتواجد بالرياض.

تخفيضات جرير اليوم