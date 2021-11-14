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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 55% مهرجان تحطيم الأسعار في السعودية في المقال التالي
سوق العثيم يكون متواجدًا بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على تقديم العروض القوية والكبيرة وأيضًا الخصومات المذهلة أثناء الشهر الحالي، ويتوافر كذلك في سوق العثيم العديد من المنتجات والمستلزمات التي يستهلكها ويتطلبها الكثير من الأعمار وكذلك المنتجات الغذائية والغير غذائية، والمستلزمات الدراسية وغيرها.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 55% مهرجان البلاك فرايداي من بنده
عروض العثيم السعودية
يعد هايبر العثيم الموجود داخل المملكة العربية السعودية من ضمن الأسواق التي يتم توافر بها أقوى الخصومات وكذلك أكبر العروض على الكثير من المستلزمات والمستحضرات الغذائية، حيث يتوافر في الهايبر أيضًا عروضًا على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية أيضًا وغير ذلك من المنتجات التي يحتاجها العديد من الأفراد السعوديين حتى ينالوا جميع متطلباتهم في سوق العثيم.
عروض العثيم السعودية
نقدم لكم عروض وتخفيضات خيالية تقدمها سلسلة فروع العثيم خلال شهر نوفمبر عروض البلاك فرايداي لكل عملائنا الكرام على المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات التي تقوم سلسلة فروع العثيم ببيعها
- خصومات العثيم 10 كيلو جرام من أرز الشعلان مزة يكون بسعر 53.95 بدلًا من 78.50 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم 2 * 500 جرام من الجبن الكريم نوعها المراعي تكون بسعر 18.95 بدلًا من 30 ريال سعودي.
- اللبن البودر من النوع نيدو مقدار 2500 جرام يكون بسعر 59.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من اللحم العجل البلدي بغير عظام يكون بسعر 44.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الحلاوة السادة نوعها حلواني سعرها يكون 8.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- خصومات العثيم سعر العلبة من الجبن إيدام تشيزا يكون 32.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم كيلو جرام من المربي التوت من النوع شهد يكون بسعر 13.95 ريال سعودي.
- اثنان ربطة من الليمون الشبك يكون بسعر 2.45 بدلًا من 4.90 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكوسا الخضراء تكون 3.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام الجبن الرومي المصري من النوع تشيزا لاند يكون سعرها 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الكاكا يكون سعرها 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر التفاح الأحمر السلة يكون بمقدار 7.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 55% مهرجان تحطيم الأسعار في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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