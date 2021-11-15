شوف أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda offers بخصم يصل إلى 60% من مجله بنده وموقع بندة Hyper Panda

بأقوى الخصومات تعود لكم عروض بنده الصفحة الرئيسية من داخل مجله بنده Hyper Panda، حيث يعد هايبر بنده من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وأكثرها تقديماً للعروض اليومية والأسبوعية، كما يقدم كافة المنتجات التي يحتاج لها كل منزل وأسرة بأعلى جودة، وأقل سعر ينافس به في الأسواق، ومن أهم منتجاته: المنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة محلية أو مستوردة، والأجهزة الكهربائية، كما يقدم عروض ضخمة على أسعار كافة أنواع أدوات المنزل، وألعاب الأطفال، والسلع الخاصة بالرياضة والتمارين، والمنظفات ومستحضرات التجميل بأنواعهم، كل هذا وأكثر تجدونه فقط عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية بكل تفاصيلها.

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يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات الخاصة على أسعار كافة أنواع المنتجات الغذائية، وخصيصاً منتجات الأجبان والألبان، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات شرائح الشيدر للساندويتشات من المراعي، وغيره على سعر عبوات الجبنة الشيدر القابلة للدهن، والجبنة الكريمية المطبوخة من ماركة المراعي، كما يوفر الماركت خصم خاص على سعر قشطة التاج، وغيره على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة الرحمة.

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نستكمل مع حضراتكم باقي عروض بنده على السلع الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر خليط الكيك من فوستر كلاركس، وغيره على سعر أكياس شاي الربيع المذاق الأصلي، وخصم آخر منهم على سعر عبوات نوتيلا كريمة البندق بالشكولاتة، وكذلك الخصم المتميز على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من ماركة أنكور، وغيره على سعر عبوات السكر الناعم والخشن من الأسرة.

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يوفر هايبر بنده Hyper Panda مجموعة من الخصومات الخاصة على أسعار منتجات تصفيف الشعر والحلاقة للرجال، ومن بينها: خصم مميز على سعر شفرات الحلاقة من جيليت بلو 2 بلس، وخصم آخر منهم على سعر أمواس الحلاقة من Gillette، كما يوفر الماركت خصم مميز آخر على سعر مزيل العرق للرجال من نيفيا رول أون، ونيفيا ستيك للسيدات، كما يوفر الماركت غيرهم من العروض الحصرية.