نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع الوصفات الطبيعية لتبييض الوجة والجسم في دقائق والنتيجة من أول استخدام في المقال التالي

وصفات تبييض الوجة والجسم بمواد طبيعية لا تؤثر بالسلب على جلد البشرة، فلا توجد فتاة لا تريد أن تتمتع ببشرة بيضاء موحدة اللون لكي لا تشعر بالحرج تحديدًا في فصل الصيف، ولكي تعالجي مشاكل البشرة من اختلاف اللون أو الجفاف أو الاسمرار بسبب الشمس، يجب أن تتبعي نظام كامل لبشرتك بداية من استخدام غسول مناسب والترطيب باستمرار وعمل وصفات طبيعية لتغذية البشرة على الدوام. وصفة عسل النحل المكونات 3 ملاعق كبار من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير والاستخدام يُمزج العسل مع عصير الليمون جيدًا ثم يُستخدم بوضعه على المناطق المُراد تفتيحها بهدوء والحركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة ساعة لكي يمتصه الجسم، ثم اغسليه بالماء الدافئ حتى تزيلي الخليط من الجسم.

تُستخدم هذه الوصفة للمناطق الداكنة خصوصًا ويمكن استخدامها لجميع الجسد والوجه. وصفة الزيت الزيتون مع السكر البني المكونات ¼ كوب من السكر البني.

½ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

¼ كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط السكر البني مع الليمون والخميرة الفورية، وبعد مزجهم سويًا نضيف لهم زيت الزيتون بشكل تدريجي وسينتج عن ذلك عجينة متماسكة.

قومي بأخذ حمام قبل عمل هذه الوصفة، وبعد ذلك ضعي من العجينة على جسدك المبلل بالماء.

قومي بفرك المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها.

استمري في التدليك وترك العجينة على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم قومي بشطف جسدك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة يوميًا لاسبوع كامل. وصفة الجلسرين مع بوردة الأطفال لتفتيح الجسم المكونات علبة جلسرين صغيرة.

6 ملاعق كبيرة بودرة أطفال.

كريم فيكس.

4 ملاعق كبيرة من الفازلين النقي.

½ كوب من الماء.

6 ملاعق من ماء الورد.

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

3 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة نشا.

كريم مرطب للجسم. طريقة التحضير والاستخدام نخلط الجلسرين والمرطب والفيكس ونضيف لهم بودرة الأطفال.

نضع ماء الورد مع الماء والنشا على النار حتى يصبح القوام ثقيل.

نخلط الزيوت مع الفازلين.

تُخلط جميع المكونات السابق مع بعضها.

نضع من الخليط في الليل على الجسد المبلل ويترك لعشر دقائق. الوسوم عمر شويل - جدة أسرع الوصفات الطبيعية لتبييض الوجة والجسم في دقائق والنتيجة من أول استخدام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع الوصفات الطبيعية لتبييض الوجة والجسم في دقائق والنتيجة من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.