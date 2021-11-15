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طريقة تحضيىر كرات كوكيز الثلج، تهتم الكثير من الأمهات طوال الوقت بتجهيز أشهى أنواع الحلويات المتنوعة لأطفالها حتى تساعد على فتح الشهية وفي نفس الوقت تكون مفيدة لأطفالها بعيدا عن شراء الحلوى من الخارج التي تحتوي على المواد الحافظة وبالتالي تؤثر على صحة الأطفال حيث يحب الكثير من الأطفال تناول كرات كوكيز الثلج، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة على طريقة تجهيزها في المنزل مثل الجاهزة بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج ولن تحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات عند تجهيزاتها في المنزل. طريقة عمل كرات كوكيز الثلج المكونات، كوب زبدة نصف كوب سكر بودر وفانيليا وعين جمل وكوب سكر بودر للتغطيه وثلاثة أرباع عين جمل مجروش واثنين وربع كوب دقيق، و115 جرام زبدة وثلاث ملاعق سكر. طريقة تحضير كرات كوكيز الثلج في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع في الزبدة ثم السكر ونضيف القليل من الحبهان ثم نضع الفانيليا وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدا ثم نقوم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكسرات ويتم خلطها ثم يتم وضع هذا الخليط في وعاء وتغطيتها وضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تبرد بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180.

في الخطوة التالية تبدأي بتشكيل العجين باليد على هيئة كرات صغيرة ثم ضعيها على صينية تم وضع قطعة من ورق الزبدة مع ترك مسافة بينهم وضعيها في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي على نار متوسطة وبعد أن تنضج يتم إخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قم بوضع الكوكيز في السكر البودر وتغطيتها جيداً ثم ضعيها على صينية حتى تضغط تماما ثم يتم تقديمها وتناولها وبالهناء والشفاء. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة تحضيىر كرات كوكيز الثلج بالخطوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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