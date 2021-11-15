نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل موهيتو أزرق على الطريقة الأمريكية والطريقة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل موهيتو أزرق على الطريقة الأمريكية، يحب الكثير من الأشخاص تناوله ويتم تجهيزه بطريقة الأمريكية حيث لا يحتاج الكثير من المكونات المميزة والتي تعطي انتعاش مميز، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل موهيتو بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل موهبتو

المكونات، أربع مكعبات من الليمون الأخضر شرائح من الليمون الأصفر وسبع أوراق من النعناع ونصف ملعقة من السكر وخمس نقاط من موهيتو أزرق ومكعبات ثلج على حسب الرغبة ومياه فوار.

طريقة تجهيز الموهيتو الأزرق

في الخطوة الأولى نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء أو كاسين ثم نقوم بإضافة مكعبات الليمون الأخضر والأصفر ونقوم بخلطه المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة الليمون وتخلط المكونات مع النعناع جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة سيروب الموهيت الأصغر حوالي خمس نقاط ثم نضيف مكعبات الثلج ونضع المياه الفوارة وبعد ذلك يتم تناوله.

يجب عند تجهيزه يتم تناوله في الحال ولا يترك أكثر من نصف ساعة حتى لا يفسد الليمون ولكي تتمكن من الاستمتاع بهذا المشروب المميز.

طريقة عمل الموهيتو الأزرق العربي

المكونات، 10 أوراق من النعناع الأخضر الطازج مكعبات ثلج مشروب غازي سفن أب اثنين ليمونة أصفر مقطعه شرائح ملون غذائي أزرق.

طريقة التحضير الموهيتو

يتم إضافة شرائح الليمون والنعناع في الاكواب التي سوف يتم تناول فيها هذا المشروب ثم اضافة مكعبات الثلج ونضع خمس قطرات من الملون الغذائي ذات اللون الأزرق ثم نقوم بتقليب لمدة 30 ثانية بعد ذلك يتم تناوله والاستمتاع به وبالهناء والشفاء.

فوائد مشروب الموهيتو

يحتوي هذا المشروب على فيتامين سي بفضل احتوائه على أوراق النعناع والليمون الطازج خاصة أنه يعمل على تبريد الجسم وتهدئه الأعصاب ويعطي الإحساس بالانتعاش.