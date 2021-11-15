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نقدم لكم عروض معارض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجوالات والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وأجهزة الترفية، والأجهزة الكبيرة، الأجهزة الصغيرة، العناية الشخصية، ألعاب الفيديو، مستلزمات المنزل، أجهزة المنزل الذكية، كما أن معارض اكسترا السعودية تقدم خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تتعدى سعر 99 ريال سعودي، ونتحدث اليوم عن أقوى عروض معارض اكسترا السعودية على التليفزيونات الذكية وأجهزة الترفية بأقل الأسعار وتخفيضات تصل إلى 50%. عروض معارض اكسترا: احصل على خصم 47% من اكسترا على شاشة ال جي، تلفزيون 75 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، سعر الجهاز الأصلي خارج الخصم هو 9999 ريال سعودي، أما السعر داخل العرض هو 5299 ريال سعودي، مما يجعلك توفر 4700 ريال سعودي، كما يمكنك التقسيط بدفع 254 على فترة سداد تصل إلى 36 شهرا مع تسهيل للتمويل، كما يشمل الجهاز 1 هدية مجانية بقيمة 99 ريال سعودي، أيضا يأتي الجهاز بفترة ضمان تصل إلى 2 سنة ضمان من المصنع. مواصفات الجهاز: الشاشة: نوع الوضوح: 4K HDR.

حجم الشاشة: 75بوصة.

نوع اللوحة: ال إي دي.

الدقة / ميجا بيكسل: 3840 × 2160. الشبكة والاتصال: شبكة محلية لاسلكية: نعم. الأبعاد: الوزن: 41 كيلو جرام.

العرض: 182.0 سم.

الطول: 20 سم.

الارتفاع: 112. المنافذ: منفذ إيثرنت: لا.

كما أن نوع السماعة: قناتين صوتيتين.

قوة مكبرات الصوت: 20 وات.

بلوتووث: نعم.

أيضا عدد منافذ يو إس بي: 1.

إجمالي عدد منافذ اتش دي أم أي: 2. الخصائص: التقنية: اللون أسود. مواصفات أخرى: كما أن بلد الصنع: في مصر. اسم الماركة: إل جي. معدل التحديث: 50 هرتز. أيضا نوع التحكم عن بعد: ريموت ماجيك. عدد مخارج الصوت الرقمية الضوئية: 1. كما يمكنك شراء جهاز سوني، تلفزيون 75 بوصة، فائق الوضوح، ذكي، بخصم يصل إلى 50%، سعر الجهاز 5999 ريال سعودي داخل العرض، سعر المنتج الأصلي هو 11999ريال سعودي، بالتالي هتوفر مبلغ 6000 ريال سعودي، أيضا يمكنك تقسيط الجهاز مع تمويل للتقسيط وعلى مدة 36 شهر بدفع 287 ريال سعودي، كما يأتي الجهاز بهدية مجانية بقيمة تصل إلى 99 ريال سعودي، كما تقوم معارض اكسترا بإشعارك بإمكانية انخفاض الأسعار الفترة القادمة. معلومات عن المنتج: كما أن الجهاز من نوع Sony.

رقم الموديل: KD-75X80BJ.

رقم المنتج: 100289065.

كما يأتي الجهاز بضمان عامان من المصنع. مواصفات الجهاز: أيضا تأتي الشاشة بدقة / ميجابيكسل: 3840 × 2160.

أيضا نوع اللوحة: اللوحة من نوع ال إي دي.

كما حجم الشاشة: 75 بوصة.

نوع الوضوح: 4K HDR.

كما تتابع الحركة: 50 هرتز. الوسوم عمر شويل - جدة عروض معارض اكسترا السعودية وتخفيضات تصل إلى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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