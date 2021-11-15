شوف عروض بنده الشهرية خصومات مهرجان الخريف تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض جرير الشهرية، مكتبة جرير تعتبر من إحدى الشركات الرائدة بالأسواق التي تختص في متطلبات واحتياجات المدارس وأيضًا المكاتب، حيث يتوافر بها، الألعاب الخاصة بالأطفال، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وكذلك الأدوات الهندسية والبرامج وآثاث المكاتب، كما أن أحسن وأفضل ما تتميز به مكتبة جرير هي السمعة الحسنة والجميلة التي حصلت على احترام واسع بالمملكة العربية السعودية بين كافة زبائنها، حيث تأسست مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية على يد “عبدالرحمن ناصر العقيل”.

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تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر وأقوى المتاجر في المملكة العربية السعودية، إلى أن وصل عدد الأفرع الخاصة بمكتبة جرير نحو تسعة وثلاثون فرعًا في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل في المكتبة حوالي ألف ومائتان فردًا من متنوع الجنسيات، وكان الفرع الأول الخاص بالمكتبة بدايته في سنة 1979 في محل ذات الحجم الصغير ومتخصص في بيع مستلزمات المدرسة والأدوات القرطاسية وأيضًا المجلات والكتب في شارع “المتنبي” بالرياض.

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